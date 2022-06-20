Market çalışanlarına Temmuz zammı yapılacak mı? Özel sektörde çalışanlara Temmuz'da zam zorunlu mu? Temmuz ayında kimlere zam yapılacak? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle Ocak ayında maaşlara alınan zamlar bir kaç ayda eridi. Hükümet geçtiğimiz günlerde ücretlilerin maaşlarında Temmuz ayında iyileştirme yapılacağının sinyalini vermişti. Marketlerde, AVM'lerde çalışan işçiler de Temmuz ayında kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki Temmuz'da zam yapmak zorunlu mu? Özel sektör çalışanlarına Temmuz'da zam yapılacak mı?

Tüm çalışanların maaşlarına 2022 yılının başında zam yapılmıştı. Ancak yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yapılan zamların hiçbir önemi kalmadı. Hayat pahalılığı ile mücade eden vatandaşlar Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasını talep ediyor. Konu hkümetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretlilerin alım gücünü yükseltecek adımların atılacağını açıklamıştı. Son olaran Erdoğan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile bir araya geldi.

Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, geçici işçiler ve taşeronla ilgili her konuyu konuşma imkanı bulduklarını söyledi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini belirtti. Ama hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık, asgari ücretlinin, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi a'dan z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı da 'Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi veririz, sizi çağırırız, konuşuruz.' dediler. Kısa özeti bu, ortada bir rakam yok."

Market çalışanlarına Temmuz zammı yapılacak mı?

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı şu anda çalışanların birinci gündem maddesi. Konuya ilişkin hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak beklenti asgari ücrete zam yapılması yönünde. Asgari ücrette Temmuz ayında artışa gidilmesi market çalışanlarının maaşlarının da yeniden düzenlenmesine olanak sağlayacak.

Özel sektörde çalışanlara Temmuz'da zam zorunlu mu?

Asgari ücret zammının özel sektörde asgari ücretten yüksek alan çalışanlar için maaş artışında zorunlu olması anlamına gelmiyor.

Temmuz ayında kimlere zam yapılacak?

Temmuz ayında dar gelirli vatandaşların aldıkları ücretlerin yükseltilmesi hedefleniyor. Öncelikli olarak asgari ücrete güncelleme bekleniyor. Emekli maaşları da Temmuz ayında artacak.