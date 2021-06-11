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Market çalışanları aşılanacak mı? Gıda üretim ve dağıtım sektörü nedir?

Market çalışanları aşılanacak mı? Korona virüs ile mücadelede elimizdeki en güçlü silah olan aşılamaya yeni gruplar dahil edildi. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada Gıda üretim ve dağıtım sektörü çalışanlarının da aşılanacağını açıkladı. Peki Gıda üretim ve dağıtım sektörü nedir? Market çalışanları Gıda üretim ve dağıtım sektörü içinde mi yer alıyor. Vatandaşa hizmet vermek için onlarla iç içe olan market çalışanları kendilerinin de bir an önce aşılanmasını istiyordu. Peki market çalışanları aşı olacak mı? Market personeline aşı tanımlaması yapıldı mı?

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Google News - Timeturk
11.06.2021 08:57:24
Market çalışanları aşılanacak mı? Gıda üretim ve dağıtım sektörü nedir?

Market çalışanları aşılanacak mı? Korona virüs ile mücadelede elimizdeki en güçlü silah olan aşılamaya yeni gruplar dahil edildi. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada Gıda üretim ve dağıtım sektörü çalışanlarının da aşılanacağını açıkladı. Peki Gıda üretim ve dağıtım sektörü nedir? Market çalışanları Gıda üretim ve dağıtım sektörü içinde mi yer alıyor. Vatandaşa hizmet vermek için onlarla iç içe olan market çalışanları kendilerinin de bir an önce aşılanmasını istiyordu. Peki market çalışanları aşı olacak mı? Market personeline aşı tanımlaması yapıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca yeni grupların aşılanmaya başlanacağını açıkladı. Açıklamayı Twitter hesabından yapan Koca şunları söyledi: "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."  Bakanın açıklamasından sonra aşılanmayı bekleyen market personeli market çalışanları aşılanacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Gıda üretim ve dağıtım sektörü nedir? Kimler gıda üretim ve dağıtım sektörü içinde çalışıyor?

Gıda üretim ve dağıtım sektörü nedir?

Bakan Koca'nın açıklamasından sonra Gıda üretim ve dağıtım sektörü hagi meslekleri kapsıyor sorusu gündeme geldi. Gıda üretim ve dağıtım sektörüne restoranlar ve lokantalar ile büyük gıda üreticilerini  kapsadığı tahmin ediliyor. 

fahrettin_koca

Berber ve kuaförlere de aşı hakkı geldi

Bakan Koca berber ve kuaförlerin de korona virüs aşısı olabileceğini açıkladı. Koca şunları söyledi "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin."

Avukatlar da aşılanaca

Koca açıklamasında avukatların da aşılanacağı müjdesini verdi. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyled "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin."

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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