Mariupol nerede? Mariupol Rusya'nın eline mi geçti? Mariupol Türkiye'ye yakın mı? Mariupol neden önemli? Rusya'nım saldırılarına karşı uzun süre direnen Mariupol'ün Rusya'nın kontrolüne geçtiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti. Dünya gündemine son dakika olarak geçen bu gelişmenin ardından Mariupol'ün önemi araştırılmaya başlandı.

Mariupol nerede? Mariupol Rusya'nın eline mi geçti? Mariupol Türkiye'ye yakın mı? Mariupol neden önemli? soruları yaşanan son gelişmelerden sonra pek çok kişi tarafıdnan sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal hareaktında en büyük direnişi gösteren kentlerden biri olan Mariupol'ün Rusya'nın kontrolüne geçtiği açıklandı.

Mariupol nerede?

Mariupol Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Donbass bölgesine yakın olan bir kenttir. Mariupol Ukrayna'nın ggelişmiş kentlerinden biridir. Mariupol Donetsk Oblastı'nın 500.000 nüfuslu şehridir (2007). Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir.

Mariupol neden önemli?

Mariupol Donetsk Oblastında yer alması bakımından büyük öneme sahip. Rusya Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki sözde yönetimleri tanıma kararı almıştı.

Mariupol Kuşatması, Doğu Ukrayna Taarruzu'nun bir parçası olarak 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden bir askerî çatışmadır. Mariupol şehri, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunur ve Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafından talep edilyor. Rus kuvvetleri 2 Mart'ta şehri tamamen kuşattı ve ardından yavaş yavaş şehrin kontrolünü ele geçirdi. Kızıl Haç durumu "kıyamet" olarak nitelendirdi ve Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı şehirde büyük bir insani kriz yaratmakla suçladı. Şehir yetkilileri 21.000 civarında sivilin öldüğünü rapor etti.

Mariupol Rusya'nın eline mi geçti?

Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını iletirken, Putin'in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu'yu tebrik ettiği bildirildi. Mariupol'de kontrolün sağlanmasının başarı olduğu söyleyen Putin, “Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Mariupol'de müzakere çağrısı

Ukrayna müzakere heyeti üyeleri Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia, sosyal medya hesaplarından Rus tarafına önemli bir çağrıda bulundu. Podolyak açıklamasında Mariupol'deki durumun çözümüne yönelik Rus tarafıyla koşulsuz müzakere gerçekleştirebileceklerini duyurarak, “Evet. Herhangi bir koşul olmadan Mariupol'de özel müzakere turu düzenlemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin birebir veya 2'ye 2 formatta da gerçekleşebileceğini ifade eden Podolyak, “Birebir veya ikiye iki. Adamlarımızı, Azak'ı, orduyu, sivilleri, çocukları, yaşayanları ve yaralıları kurtarmak için” dedi.

90 bin Rus askeri Ukrayna'da

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, basına yaptığı açıklamada, ülkesine savaş açan Rus ordusu mensubu 90 bin askerin Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, 22 bin Rus askerin daha Ukrayna sınırında beklediğini ifade etti. .