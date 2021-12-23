Margarini muma dönüştürün!

Mumlar hem evin dekorasyonuna şıklık katar, hem de romantik vakitler geçirmenizi sağlarlar. Mumları marketlerden almayıp kendiniz de evde hazırlayabilirsiniz. Peki nasıl? Gelin evde birlikte doğal mumlar hazırlayalım...



Evde bir şeylerle uğraşmaktan, yeni bir şeyler üretmekten zevk alıyor ve mum kullanmayı seviyorsanız evde mum yapmayı deneyebilirsiniz.

Margarin kullanılarak nasıl mum yapılır?

Margarinden mum hazırlamak için bir paket margarin ve bir parça tuvalet kağıdına ihtiyacınız olacak.

Tuvalet kağıdını mumda fitil olarak kullanacaksınız. Bunun için bir parça tuvalet kağıdını alın, sol üst köşesiyle sağ alt köşesi üst üste gelecek şekilde katlayın ve daha sonra tuvalet kağıdını ince bir rulo haline getirin. Daha sonra bir paket margarini iki eşit parçaya bölün. Her parçayı ayrı bir mum olacak şekilde kullanacaksınız. İnce bir çubuk kullanarak yarım paket margarinin ortasından altına kadar delik açın ve açtığınız delikten hazırladığınız rulo şeklindeki tuvalet kağıdını geçirin. Margarinin üst kısmında kalan tuvalet kağıdını güzel bir şekilde margarine buladıktan sonra bir çakmak veya kibrit yardımıyla yakın. Bu şekilde mumunuz hazır olacak ve yaklaşık dört saat boyunca yanacaktır. Mumu güvenli bir şekilde kullanmak için cam bir kasenin içerisine koyabilirsiniz.

Portakaldan nasıl mum hazırlanır?

Portakaldan mum hazırlamak için bir büyük portakal ve bir miktar zeytinyağına ihtiyacınız olacak. Portakalı bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırın. Kabukları portakalın meyvesinden nazir bir şekilde ayırın ve portakalın tam ortasındaki beyaz, ince, lifli kısmı bırakın. Bu kısmı doğal bir fitil olarak kullanacaksınız. Lifli kısmın kaldığı portakal kabuğunun içerisini zeytinyağıyla güzel bir şekilde doldurun, doldururken fitil olarak kullanacağınız beyaz kısım zeytinyağına güzel bir şekilde bulanmalıdır. Daha sonra bir çakmak veya kibrit yardımıyla portakalın zeytinyağlı lifli kısmını yakın ve portakalı cam bir kase veya tabağa yerleştirin. Bu mum yaklaşık yarım saat boyunca yanabilir. Sürenin bitimine doğru bir tehlike yaşanmaması için gözünüzü ondan ayırmamaya özen gösterin. Portakal mumu yanarken etrafa mis gibi bir koku salacak ve hoş bir atmosfer oluşmasını sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.