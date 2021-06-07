Mardin Barosu: Muharrem İnce'nin açıklamaları bilim dışıdır

Mardin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Kürtçe eğitim pedagojiye uygun değil” sözlerininin bilimden uzak olduğunu belirterek kınadı.

Mardin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin “Kürtçe eğitim pedagojiye uygun değil” sözlerininin bilimden uzak olduğunu belirterek kınadı.

Mardin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Kürtçe anadilde eğitime ilişkin sarf ettiği “Kürtçe eğitim pedagojiye uygun değil” sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

“Türkiye kültür ve dil çeşitliliği bakımından zengin olmasına rağmen farklılıkları tehlike olarak gören politikalar bedeniyle birçok yerli halk tarih sahnesinden silinip gitmiştir” denilen açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

“Dil bir insanın kendini tanımlama ve kendi gerçekliğini ifade etme aracıdır. Bu nedenle çocuklara yönelik eğitimin ilk aşamasında dillerine karşı yapılan kısıtlamalar, benliklerine yapılmış gibi algılanır ve kendisi olmasına izin verilmeyen çocuklar eğitim hayatından soyutlanış olur.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından çekince konan 17'nci maddesi ‘Taraf devletler, kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik eder.' 29'uncu maddesi, ‘Taraf devletler çocuk eğitiminin, çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi amacına yönelik olmasını sağlar' ve 30'uncu maddedeki ‘Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz' şeklindedir

Değindiğimiz maddelerde anadilde eğitim dolaylı olarak da olsa bir çocuk hakkı olarak tanımlanmaktadır. Anadilde eğitim hakkının sağlanması, çocuğun psikolojik ve pedagojik anlamda gelişimi için büyük önem taşımaktadır.

Açıkladığımız nedenlerle Muharrem İnce'nin bilimden uzak söylemlerini kınadığımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.”

Kaynak: Rudaw

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