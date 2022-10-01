Mardin Baro Başkanı İsmail Elik kimdir? Avukat İsmail Elik nereli, kaç yaşında? Mardin'de 1-2 Ekim'de baro başkanlığı seçimi yapılacak. Seçimlerin en güçlü adayı ise 2 dönem Mardin Barosu Başkanı olarak seçilen İsmail Elik. 1 Ekim'de adaylar kendilerini ve listelerini tanıtacak. 2 Ekim Pazar günü ise Mardin baro başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim öncesi İsmail Elik'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Mardin baro başkanı İsmail Elik'in hayatı...

Mardin Baro Başkanı İsmail Elik kimdir? Avukat İsmail Elik nereli, kaç yaşında? Mardin'de 1-2 Ekim'de baro başkanlığı seçimi yapılacak. Seçimlerin en güçlü adayı ise 2 dönem Mardin Barosu Başkanı olarak seçilen İsmail Elik. 1 Ekim'de adaylar kendilerini ve listelerini tanıtacak. 2 Ekim Pazar günü ise Mardin baro başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim öncesi İsmail Elik'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Mardin baro başkanı İsmail Elik'in hayatı...

Mardin Barosunda seçim heyecanı yaşanıyor. Mardin Baro Başkanı seçimi için adaylar belirlendi. Av. İsmail Elik, Av. Yeliz Çiftçi ve Av. Medeni Ayhan 2 Ekim'de yapılacak baro başkanlığı seçiminde yarışacak. Mardin Barosu avukatları, 1-2 Ekim tarihlerinde sandık başına giderek yeni baro başkanını seçecek. Daha önce 2 dönem baro başkanlığı görevini üstlenen İsmail Elik'in kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılyor.

Mardin Baro Başkanı İsmail Elik kimdir?

2 Ekim'de Mardin baro başkanlığı seçimi için sandık başına gidişlecek. Seçimde yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimler sonraki haftaya ertelenecek.

Mardin Baro başkanlığı seçimlerine İsmail Elik de adaylığını açıkladı. İsmail Elik iki dönemdir Mardin Baro Başkanlığını yapıyor.

İlk, orta ve liseyi ilçesinde başarı ile bitiren avukat Elik, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Mardin Baorusuna bağlı olarak çalışmaya başladı.

Mardin Baro Başkanı İsmail Elik Mardinlidir. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen İsmail Elik Mardin Barosu'nda 2 dönem başkanlık yapmıştır.

Babası Kızıltepe'nin eski belediye başkanlarından (Mıhemet Ağa) olarak tanınan merhum Mehmet Elik'in oğludur.

İsmail Elik 2 Ekim 2022'de yapılacak olan Mardin Baro Başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmuştur.

İsmail Elik'in listesinde kimler var?

Yönetim Kurulu Adayları: Av. Ahmet Halil Duyan, Av. Ali Kahraman, Av. Berivan Çelik, Av. Cihan Karaldı, Av. Civan Ortaç, Av. Emine Erboğa Taş, Av. Erkan Yavuz, Av. İhsan Özkan, Av. Ruşen Bingül ve Av. Sercan Taş.

Disiplin Kurulu Adayları: Av. İsmet Bodur, Av. Agit Önel, Av. Nalan Ersan Amak, Av. Zeynep Irmak ve Av. Mahmut Bingül.

Denetleme Kurulu Adayları: Av. Mehmet Karaman, Av. Abdulvahap Karademir ve Av. Abdullah Peker.

Türkiye Barolar Birliği Delege Adayları: Av. Mahmut Güven, Av. Azat Yıldırım ve Av. İbrahim Dündar.