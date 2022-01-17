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TIMETURK / GENEL / 'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! tepkiler çığ gibi

'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! tepkiler çığ gibi

Bir festivalde Sivas'ta sahne alması beklenen şarkıcı 'Manuş Baba' soğuk havayı bahane ederek konsere gitmeyince onu dinlemeye gelen binlerce hayranı mağdur oldu. soğuk hava. Sosyal medyada tartışma yaratan olayın ardından etkinliği düzenleyen kayak merkezi, 'Manuş Baba'ya çalma dahil alternatif teklifler yapmamıza rağmen bize açıklamadan konsere gitmedi' açıklaması yaptı.

2 Saat Önce
2022-01-17 10:52:14
'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! tepkiler çığ gibi

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonu binlerce kişiyi ağırladı. Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde dondurucu soğuğa rağmen konser düzenlendi. Konserde Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın sahne alacağı günler önce açıklanmıştı.

SOĞUK HAVADA SAATLERCE BEKLEDİLER

Ancak 14.00'te başlaması beklenen halk konseri bir türlü başlamadı. Manuş Baba'nın soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen özellikle çocuk hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Konu hakkında insanların mağdur olmasının ardından açıklama yapan organizasyon firması;

PLAYBACK YAPMAYI DA KABUL ETMEDİ

"Saygıdeğer misafirlerimiz sizlerin güzel bir zaman geçirmeniz amacıyla soğuğa rağmen ekipler dün geceden beri çalışarak sahne kurulumları gerçekleştirilmiştir. Şehrimizin güzel sanatlar lisesi öğrencileri aynı şartlarda ve aynı teknik ekipmanlarla,başarıyla konser icra etttiler. Maalesef konser saatinden 1 saat geçmesine rağmen sahneye çıkılmamış olup kar yağışı bahane edilerek, kullanacakları cihazların kıymetinden bahsetmişler bu zor şartlarda konser için tesisimize gelen misafirlerimizi üzmüşler ve tepkisini çekmişlerdir. Bizler programın icra edilebilmesi için playback dahil alternatif tekliflerde bulunmamıza rağmen tarafımıza izahı yapılamayan, teknik eksiklikten dolayı programın yapılamaması açıklaması, şartları zorlamalarına rağmen sahneye çıkamadıkları açıklaması tamamen çarpıtmadan ibarettir. Çünkü cihaz ayarları için sahneye dahi çıkılmamıştır.

"HAYRANLARINI CİHAZLARINDAN ÇOK SEVİP DEĞER VEREN..."

Bu durum gösterdi ki bundan sonraki her türlü organizasyonumuzda topluma ve hayranlarına daha fazla saygı duyan, cihazlarından çok sevenlerine değer veren, zaman ayırarak etkinliklere gelen sevenlerine saygı duyan sanatçılarımızla sizlerin karşısında olacağız. Bu durum gösterdi ki bundan sonraki her türlü organizasyonumuzda topluma ve hayranlarına daha fazla saygı duyan, cihazlarından çok sevenlerine değer veren, zaman ayırarak etkinliklere gelen sevenlerine saygı duyan sanatçılarımızla sizlerin karşısında olacağız.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ekşi Sözlük'te gündem olan olayda, Manuş Baba'ya tepkiler çığ gibi geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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