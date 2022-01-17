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Manuş Baba 'hava soğuk' diyerek sahneye çıkmadı: Hayranları saatlerce bekledi
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TIMETURK / GENEL / Manuş Baba 'hava soğuk' diyerek sahneye çıkmadı: Hayranları saatlerce bekledi

Manuş Baba 'hava soğuk' diyerek sahneye çıkmadı: Hayranları saatlerce bekledi

Hayranlarını saatlerce bekleten sanatçı Manuş Baba, soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadı.

1 Saat Önce
2022-01-17 08:42:30
Manuş Baba 'hava soğuk' diyerek sahneye çıkmadı: Hayranları saatlerce bekledi

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bir de konser tertiplenmişti.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı.

Sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” dediler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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