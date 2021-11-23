Mantar zehirli olursa kişiyi ölüme dahi götürebilir. Fakat buna rağmen mantarın seveni çoktur. Peki mantarın zehirli olup olmadığı nasıl anlaşılır? Mantar nerelerde toplanır? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Mantar toplamak birçok insanın hobisidir. Fakat bilinçsizce toplanıp tüketilen mantarlar şayet zehirliyse kişiyi ölüme kadar götürebilir. Bu yüzden mantar toplama konusunda çok dikkatli olmak gerekir.

Mantar toplamak için en doğru zaman sonbahar ve ilkbahar ayıdır. Mantarlar toprağın altında yağmur suyuyla beslenir. Yağmurdan sonra yeryüzüne çıkar ve çok hızlı bir şekilde büyür. Mantar toplama süreci mayıs ayından kasım ayı ortalarına kadar devam eder. Fakat yüksek ve dağlık bölgelerde yaz aylarında da mantar toplanabilir.

Mantar nerelerde toplanabilir?

Türkiye'de mantar toplamak için en uygun yerler Bolu dağları, Küre Dağları, Ganos Dağları, Kaz Dağları ve Toroslardır. İstanbul'da ise Belgrat Ormanı, Şile ve Polonezköy'de mantar toplanabilir. İstanbul çevresinde 10 binin üzerinde mantar türü vardır. Fakat bunlardan yalnızca 200 tanesi yenilebilir mantardır.

Mantarın zehirli olup olmadığını nasıl anlarız?

Topladığınız mantarın görüntüsünü muhakkak güvenilir bir kaynaktan kontrol etmeniz gerekir. Bu sayede mantarın zehirli olup olmadığından emin olabilirsiniz.

Mantar Uzmanı Jilber Barutçiyan mantarlar hakkında şu ifadeleri kullanıyor; "Yenen mantarla yenmeyen mantarı birbirinden ayırmak için geçerli hiçbir teknik ve metot yoktur. Mantarı bilimsel kaynaklardan tanımlayıp, yeni kaynaklardan yenilebilirliğini kontrol etmek şarttır. Yeni kaynakları özellikle vurguluyorum. Eskiden yenebilir zannettiğimiz pek çok mantarın zehirli olduğu hatta öldürücü olduğu artık kanıtlanmıştır. Hiçbir genellemeye inanmayın, pek çok kişi şöyle diyecektir; 'Eğer hayvanlar yiyorsa biz de yiyebiliriz o mantarları.' Bu tamamen boş inanıştır. En zehirli mantarı salyangozlar yer ama insan yediği takdirde ölür. Mantarlar kılık değiştirebilirler, mantarlar değişik yörelerde çıkabilirler, mantarlar bize her zaman tuzak kurabilirler. Bunun anlaşılabilmesinin tek şartı eğitimdir. Halk arasında "Köy Göçüren" adı verilen "amanita phallodies" mantar türüne özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir tanesi bile bir insanı öldürmeye yeten bu mantarı mutlaka önceden fotoğraflarına bakarak hafızanıza kazıyın ve karşılaşırsanız yolunuzu değiştirin."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.