Mantarın faydaları nelerdir? Mantar neye iyi gelir?

Yerde kendiliğinden yetişen mantarlar, dünyanın her yerinde yaygın bir şekilde yetişmektedir. Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydası ile ilgi odağı. Arama motorunda en çok araştırılan konular arasında mantarın faydalarının neler olduğu gelmekte. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz.İşte tüm detaylar…

Şifa kaynağı olan mantarın içeriğinde bol miktarda A, D, P, K, B vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca bakır, fosfor, potasyum, demir ve kalsiyum gibi mineralleri barındırmaktadır. Mantar sebzesinin her türlü çeşidi bulunmakta. Küf ve şapkalı gibi mantarların şapkalı bir yapısı bulunmaktadır. Mantarın kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız.

MANTARIN FAYDALARI NELER?

Mantar besinin içeriğinde yüksek miktarda protein içermesinden dolayı etin yerini tutmaktadır. Bu sebepten vücuda direnç verir.

Mantar bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bol miktarda vitamin içerdiğinden dolayı beyin fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Hem bedensel hem de zihinsel gelişimi sağlamaktadır.

Kalp ve damar hastası olan kişilerin iyileşmesine katkı sağlar.

Kansızlığa iyi gelir.

Kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Diş ve kemik gelişimini sağlar

Doğal bir depresyon savaşçısıdır.

Kandaki şeker miktarını dengeler.

Tansiyonu dengeler.

MANTARIN ZARARLARI

Mantarın zararı var mı?Mantar doğal bir antioksidan etkisi görse de aşırı tüketimi sonucu bazı rahatsızlıklar ortaya çıkarabilir. Mantarın zararları şu şekildedir;

Aşırı miktarlarda mantar tüketilmesi, yorgunluk, halsizlik, mide sorunları ortaya çıkarabilir.

Ayrıca fazla mantar tüketiminde alerji, cilt alerjisi ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkarabilir.

Özelliklede gebe kadınlar, hamilelik ve emzirme döneminde gereğinden fazla mantar besinini tüketmemesi gerekmektedir.

MANTARIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Mantarın kalorisi ve besin değeri nedir? Sağlık dostu ve aynı zamanda sofralarımızın vazgeçilmezimantarın kalorisi,100 gramı 15 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise, %13 karbonhidrat, %73 protein, %13 yağ içeren sağlıklı bir besindir.