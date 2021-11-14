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TIMETURK / GENEL / Mantarı yıkamadan tüketin!

Mantarı yıkamadan tüketin!

Marketten veya pazardan aldığınız mantarı bol suyun içerisinde uzun uzun yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü mantar yıkanmaz! Peki mantar nasıl temizlenir? Gelin sizlere anlatalım...

1 Saat Önce
2021-11-14 15:48:22
Mantarı yıkamadan tüketin!


Birçok insan mantarı üzerindeki topraktan arındırmak için suyun altında uzun uzun yıkıyor. Fakat bu oldukça yanlış bir yöntem. Mantar suyun altında temizlenmez. Gelin, mantarı suyla yıkayınca ne olduğuna ve aslında nasıl temizlenebileceğine birlikte bakalım...

Mantar suyla temizlenirse ne olur?

Mantarlar suyla yıkanarak temizlenmemelidir. Çünkü mantarlar adeta bir sünger gibidir. Mantarlar suyla temas edince suyu tamamen içine çeker ve ne kadar silseniz, ne kadar kurutmaya çalışsanız asla ama asla tam olarak kurumazlar.

Suyla yıkanıp temizlenen ve daha sonra pişirilen mantarlar asıl tadını ve lezzetini kaybeder ve içine eklendiği yemeklerin tadını bozar. Yıkandıktan sonra hemen kararmaya başlayan mantarlar bu şekilde pişirilip ısıyla karşılaştıklarında dışarı çok fazla nem verirler, bu da sotelenen mantarların renginin ve şeklinin bozulmasına neden olur.

Yıkamayacaksak mantarı nasıl temizleyeceğiz?

Mantarları suyla temizlemeyin diyoruz fakat bu onları olduğu gibi kiriyle, çamuruyla tüketin manasına gelmiyor. Mantarı su kullanmadan temizleyip öyle tüketmeniz gerekiyor.

Mantarların üzerindeki toprak ve diğer kalıntıları temizlemek için kağıt havlı veya fırça kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde onları kirinden arındırabilirsiniz.

Öncelikle mantarın sap kısmını dikkatli bir şekilde çekip kopartın. Daha sonra şapka kısmındaki siyah kısımları soyun. Zarları tamamen soyduktan sonra nemli bir bez yardımıyla kalan siyahlıkları temizleyin. Bu sayede mantarları doğru bir şekilde temizlemiş ve lezzetini kaybetmemiş olacaksınız.

Fakat aldığınız mantarlarda gübre kalıntısı olduğunu düşünüyorsanız ve su olmadan temizlemek içinize bir türlü sinmiyorsa yine suyla yıkayabilirsiniz fakat bu mantarın rengini, şeklini ve tadını olumsuz etkileyecektir.

Ayrıca mantarın yıkandığında dahi bakterilerden kurtulamayacağına dair görüşler de mevcuttur. Çünkü mantar sünger gibi olduğu için suyu direkt olarak içine çekecektir ve bu da mantarın bakterileri de içinde depolayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla mantarları nemli bir bezle topraklarından dikkatlice arındırmanın en doğru ve en mantıklı yöntem olduğunu kolaylıkla sizlere söyleyebiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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