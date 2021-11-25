Mantar dünyanın her yerinde bulunan ve fazla nemli bölgelerde yetişen bir besindir. Mantarın bir buçuk milyon farklı türü olduğu düşünülmektedir. Zehirli türlerinin yanı sıra, yenilebilen türleri de vardır. Gelin mantarın nasıl muhafaza edileceğine ve faydalarına birlikte bakalım...



Mantarı çok seviyoruz. Doğada bir buçuk milyon farklı türü olduğu düşünülen bu lezzetli besinin yenilebilir türleri de zehirli türleri de mevcut. Zehirli türler insanı ölüme dahi götürebilir. Bu yüzden doğada bulduğumuz her mantarı yemeye kalkışmamamız gerekir.

Mantar nasıl muhafaza edilmeli?

Mantar toplandıktan sonra üç ve yedi gün arasında tazeliğini korur. Yılın her döneminde doğada bulunmayan mantarın uygun koşullarda saklanması gerekir. Bu sayede mantar, mevsimi olmayan dönemlerde de tüketilebilir.

Dondurma Yöntemi - Bu yöntemde ilk olarak mantarın suyu buharlaştırılır ve hızlı bir şekilde soğumaları sağlanır. Daha sonra plastik poşetlere tanzim edilir ve dondurucuya kaldırılır. Bu haliyle mantar, derin dondurucuda bir yıl boyunca durabilir.

Konserve Yöntemi - Konserve yapılacak mantarın öncelikle suyu buharlaştırılır. Daha sonra kavanozlara doldurulur ve üzerine kaynamış tuzlu su konulur. Kapağı sıkıca kapatılır ve içi su dolu büyük bir kabın içine bırakılıp yetmiş beş dakika boyunca kaynaması sağlanır. Son olarak kavanoz, kabın içinden alınır ve soğumaya bırakılır. Konserve mantar, bir sene boyunca bozulmadan bekleyebilir.

Tuzlama Yöntemi - Öncelikle mantarın suyu buharlaştırılır. Bir kavanoza bir sıra mantar dizilir ve üzerini kaplayacak kadar tuzla örtülür. Bu işlem, en üste tuz gelecek şekilde, kavanoz dolana kadar sürdürülür. Son olarak hazırlanan karışımın üzerine bir ağırlık konulur ve kavanoz serin bir yerde bekletilir.

Kurutma Yöntemi - Mantarlar kurutulmak için güneş görmeyen bir yerde, temiz bir örtünün üzerine serilir. Elli derece sıcaklığın altında kurutulması gerekir. Yüksek ısıya maruz kalırsa protein değerini büyük oranda kaybeder.

Mantarın faydaları neler?

Mantar A vitamini, D vitamini, P vitamini, K vitamini, B vitamini, bakır, fosfor, potasyum, demir ve kalsiyum mineralleri içerir. Yüksek protein değeri sayesinde et yerine geçer.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir, öğrenme yeteneğini artırır.

Kalp-damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri bulunur. Folik asit yönünden zengin olduğu için kansızlık (anemi) tedavisini destekler.

Yağ ve şeker oranı minimum seviyede olduğu için zayıflamak isteyenler için ideal bir besindir.

-Sağlıklı diş ve kemik gelişimine katkıda bulunur.

Sinir sistemini rahatlatır ve depresyonun etkileriyle savaşır.

Kandaki şeker seviyesini ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Antioksidan etkiye sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.