Mansur Yavaş’tan Ankara'da yaşayanlara kötü haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da su kullanım sınırlandırmasına gidileceğini belirterek, su tüketimini azaltmak için bazı önlemler alınacağını ifade etti.

Su kullanımının Ankara genelinde sınırlandırılması için önlemler alacaklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Bayram seyahatleri sebebiyle Ankara'mızda nüfus azaldı. Buna rağmen hobi bahçeleri ve alt kotlardaki fazla su kullanımı, şehrimizin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüklerinden kaynaklı su sorunu oluşturmaya başladı" diyen Yavaş, "Bu sebeple bazı önlemler almak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımda Yavaş, "Park ve bahçe aboneliği olan vatandaşlarımızın su kullanımını 15 Ağustos'a kadar 15 metreküp ile sınırlandıracağız. Belediyemize ait park ve bahçelerimizdeki sulama işlemini minimum seviyede tutacağız" dedi.

​Yavaş, "Hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Biliyorum ki herkes çocuklarımızın geleceğine önem veriyor. Bu bilinçle, evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması için suyumuzu tasarruflu kullanalım. Çünkü su dündür, bugündür, gelecektir" diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.