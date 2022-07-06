Mansur Yavaş duyurdu! Ankapark davası sonuçlandı
2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark Davası sonuca bağlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
2022-07-06 12:13:30
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasının sonuçlandığını duyurdu.
Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.
Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.
Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz."
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