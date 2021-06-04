Mansur Abbas kimdir? Mansur Abbas Netanyahu'ya şah-mat çekti!

Mansur Abbas kimdir? İsrail'de yapılan son seçimlerde baraj altında kalması beklenen ancak sürpriz bir şekilde barajı aşarak hükümet kurma yolunda anahtarı elinde bulunduran Birleşik Arap Listesi (Ra’am) lideri Mansur Abbas Netanyahu'ya şah-mat çekti! İsrail'de koalisyon hükümetinde yer alacağını açıklayan Mansur Abbas Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına da son vermiş olacak.

İsrail'de Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 12 yıl sonra koltuğundan indirmesi beklenen koalisyon hükümetine bir Arap partinin katılacak olması, Filistinliler arasından tepkilere neden oldu.

İsrail Meclisi'nde 4 milletvekili bulunan Ra'am (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas, 8 partiden oluşacak koalisyon hükümetine katılmak için dün Yeş Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid ve radikal sağcı Yamina partisinin lideri Naftali Bennett'le anlaşmaya vardı. Hükümetin güvenoyu alması durumunda, Ra'am İsrail hükümetinde yer alacak ilk Arap parti olacak. Ra'am'ın lideri Mansur Abbas'ın da şu sıralar kim olduğu merak ediliyor. Peki Mansur Abbas kimdir?

Mansur Abbas kimdir?

Mansur Abbas 22 Nisan 1974'te dünyaya geldi. Mansur Abbas Birleşik Arap Listesi'nin lideri ve Knesset'te partiyi temsil ediyor. Evli ve üç çocuk babası Mansur Abbas, Aşağı Celile bölgesinin El-Mağar beldesinde ikamet ediyor.

Kudüs'teki İbrani Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Abbas, diş hekimi olarak bir süre mesleğini icra etti.

İbrani Üniversitesi'nde 1997-1998 yıllarında Arap Öğrenciler Komitesi'nde başkanlık görevini yürüten Abbas, 2007'de İslami Hareketin Güney Şubesi Genel Sekreteri olarak görev alırken, 2010'da Başkan Yardımcısı seçildi.

İsrail'in 2019 yılındaki seçimlerinde Birleşik Arap Listesi'ne öncülük eden Abbas, o yıl ilk kez seçimleri kazanarak parlamentoya girmiş oldu. Bu tarihten itibaren Abbas, 4 kez daha seçilerek meclise girmeye hak kazandı.

İsrail'deki Mart 2021 seçimlerinde, Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılarak tek başına seçimlere giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi, yüzde 3,25'lik seçim barajını geçti.

Baraj altında kalması beklenen İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı Birleşik Arap Listesi, büyük bir sürprizle Meclis'e 4 milletvekili göndermeyi başardı.

Hükümeti kurma anahtarı Abbas'ın elinde

Son iki yıl içinde dört kez sandık başına giden İsrail'de seçim sonuçları belli oldu. Seçim akşamı zafer ilan eden Başbakan Netanyahu'nun planları, sandıktan koalisyon çıkması ile bozuldu. Zira Ortak Arap Listesi'nden ayrılarak Birleşik Arap Listesi'ni kuran Mansur Abbas'ın partisinin yüzde 3,5'lik barajı geçmesi tüm planları altüst etti.

Sağ partiler ile hükümet kurmayı planlayan Netanyahu'nun planı, Likud'a destek vermesi beklenen sağ partilerin milletvekili sayısının 59'da kalması ile bozuldu. Netanyahu karşıtı partilerin milletvekili sayısı ise 57'de kaldı. İki durumda da dört milletvekili çıkaran Abbas'ın partisi, hükümeti kurma gücünü elinde tutuyor.

Ra'am da hükümette yer alacak

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı olan ve İsrail Meclisi'nde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas, 8 partiden oluşacak koalisyon hükümetine katılmak için imza attı. Hükümetin güvenoyu alması durumunda, Ra'am da hükümette yer almış olacak.

Ra'am'ın lideri Abbas'ın Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetini desteklemesi sürpriz olmadı. Abbas, mart ayında "Ra'am'ın İsrail siyasetinde dengeyi koruyucu konumuna sahip olduğu" sözleriyle bu duruma işaret etmişti.

Abbas, dün akşam anlaşmanın imzalanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Anlaşmayı imzalayacak son taraf olmaya karar verdik. Anlaşmaya varıldığını görünce biz de imzaladık." dedi.

Ra'am, tarihi olarak nitelendirilen koalisyon anlaşması kapsamında; 9 milyonluk nüfusuyla İsrail vatandaşlarının yüzde 20'sini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinlilerin taleplerini içeren 11 maddelik bir liste yayımladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.