Manisa Ezan Saat Kaçta Okunacak? Manisa Namaz Vakti

Şehzadeler şehri olarak bilinen illerden Manisa, Ege Bölgesi’nde yer alan illerdendir. Şifalı mesir macunu, mesir çayı, Akhisar Köftesi, maden suyu, Manisa Kebabı, Alaşehir Kapaması, Salihli Odun Köftesi gibi lezzetlerinin yanı sıra tarihi ile de dikkatleri üzerine çeken şehirlerdendir. Manisa ezan saat kaçta okunacak? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar…