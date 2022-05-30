Manisa'da petrol mü bulundu? Manisa Salihli'de petrol mü çıktı? Manisa'da petrol var mı? Türkiye Akdeniz'de ve Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına devam ederken Manisa'dan ilginç bir haber geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin bahçesinde su kuyusundan siyah ve yanıcı madde akması vatandaşları heyecanlandırdı. AFAD yanıcı madde ile ilgili çalışma başlattı. Vatandaşlar ise Manisa'da petrol mü var? sorularını sormaya başladı.

Manisa'da petrol mü bulundu? Manisa Salihli'de petrol mü çıktı? Manisa'da petrol var mı? Türkiye Akdeniz'de ve Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına devam ederken Manisa'dan ilginç bir haber geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin bahçesinde su kuyusundan siyah ve yanıcı madde akması vatandaşları heyecanlandırdı. AFAD yanıcı madde ile ilgili çalışma başlattı. Vatandaşlar ise Manisa'da petrol mü var? sorularını sormaya başladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nden gelen haber herkesi şaşırttı. 40 yaşınbdaki Mustafa Yüksel'e ait zeytin tarlasında çıkan yangını araştıran tarla sahibi yangının su kuysusundan sızan siyah renkli bir sıvıdan kaynaklandığını görünce gözlerine inanamadı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yanıcı maddeyle ilgili olarak inceleme başlattı.

Manisa'da petrol mü bulundu?

Zeytin bahçesini sulamak için sondaj açtırdığını belirten Mustafa Yüksel, "Su kuyusu olarak açtığımız yerde şu anda daha önce hiç görmediğimiz bir sıvı ile karşılaştık. Petrol veya yağ benzeri bir sıvı olup olmadığını bilmiyoruz. Maddenin hızlı bir şekilde incelenmesini istiyoruz. Yanıcı olup olmadığını anlamak için yakmayı denedik, alev aldı. Sondaj sırasında açmış olduğumuz iki adet kuyu bu madde ile dolu. Bu havuzların içindeki madde 1.5 saat boyunca yanmaya devam etti. İtfaiye ve görevliler geldiğinde söndürme çalışması yapıldı. Ancak itfaiye suyu sıkar sıkmaz daha da alevlendi. Arazimde suya ihtiyacımız var. Daha önce 2 kuyu açtırdım ve istediğimiz suyu bulamamıştık. Bu kuyuda ise bu madde çıktı. Zor durumdayız" dedi.

Manisa Salihli'de petrol mü çıktı?

Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş ise yaşanan durum karşısında şu açıklamaları yaprtı; "Bu yörede açılan sondajlarda genellikle 200 metrede buna benzer maddeler elde edildi. Bu bölgede bilindiği üzere fay hatları mevcut. Biz yağ benzeri yanıcı maddenin doğu-batı faylarının kesişmesinden kaynaklı sızıntı bir yağ olduğunu değerlendiriyoruz. 'Kerojen' diye adlandırdığımız bitki hayvan kalıntılarının sıkışması sonucu oluşmuş bir yağ tabakası olma ihtimali var. Ancak alınan numunelerin sonuçları da görmemiz lazım." Yağbasan Mahallesi Muhtarı Abdullah Aslan ise "Mahallemizde özellikle 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında buna benzer olaylar yaşanıyor. Bir an önce araştırılmasını istiyoruz. İnşallah petroldür de ülkemize ve milletimize faydası olur" ifadelerini kullandı. .