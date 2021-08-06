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TIMETURK / GENEL / Manisa'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

13 Saat Önce
2021-08-06 08:01:29
Manisa'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi isimli firmaya ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 42 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaralılardan 15'inin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Vali Karadeniz, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, güne üzücü bir kaza haberiyle başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla 6 vatandaşımız vefat etmiş olup 4'ü ağır yaralı, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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