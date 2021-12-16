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TIMETURK / GENEL / Mangala çiğ patates sürerseniz...

Mangala çiğ patates sürerseniz...

Mangalda güzel bir şekilde kızartılmış et, tavuk, balık, sucuk... Kokusu sanki burnumuza geldi bile! Asla hayır diyemeyeceğimiz şeylerden biri de mis gibi mangal. Peki mangal yaparken ızgara tellerine patates sürmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Gelin sebebini anlatalım...

3 Saat Önce
2021-12-16 17:25:09
Mangala çiğ patates sürerseniz...


Mangala bayılıyoruz. Yaz kış demeden et, tavuk, balık, sucuğu güzel bir şekilde mangalda pişirip afiyetle tüketebiliyoruz. Fakat mangalı bilinçli bir şekilde yapmak özen ister. Bazen pişirdiğimiz ürünler mangala yapışıp kalabilir. Pişirdiklerinizin mangala yapışmasının önüne geçmek için yapmanız gereken çok basit. Mangalı yakın ve daha sonra çiğ bir patatesi ortadan ikiye bölün. Patatesin bir yarısını çatala geçirin ve kesilmiş yüzünü mangala güzelce sürün. Bu sayede patatesteki nişasta yemekle mangal arasında bariyer oluşturacak ve mangalda pişecek olan yiyecekler tellere yapışmayacaktır. Özellikle ızgarada pişireceğiniz somon gibi yiyecekler için bu yöntem çok iyi sonuçlar doğuracaktır. Üstelik yiyecekler mangal tellerine yapışmadığı için mangalın temizliği de patates sayesince çok kolay olacaktır.

Yiyeceklerin ızgaraya yapışmasını önlemek için başka bir yol yok mu?

Yiyeceklerin ızgaraya yapışmasını önlemek için patates yönteminden başka bir yol da var. Üstelik bu yöntem çok daha fazla kişi tarafından kullanılıyor. Mangala soğan da sürebilirsiniz. Mangalı daha önce kullandıysanız soğan antiseptik özelliği sayesinde ızgaradaki mikropların kırılmasını sağlayacak ve tıpkı patates gibi mangalda pişireceğiniz yiyeceklerin ızgaraya yapışmasını önleyecektir.

Mangalı yaktıktan sonra bir soğanı ortadan ikiye kesin. Daha sonra yarım soğanı çatala geçirip kestiğiniz yüzüyle telleri güzel bir şekilde ovalayın. Soğan mangalda aroma da bırakacaktır. Soğan aroması yiyeceklere sinsin istemiyorsanız patates yöntemini de deneyebilirsiniz. Her iki yöntem sayesinde yiyecekleriniz ızgaranın tellerine yapışmayacaktır.

Izgara telleri nasıl temizlenmeli?

Izgara tellerinin temizliğinde de sirke kullanabilirsiniz. Bir su bardağı sirkenin içerisine sıcak su ilave edip karıştırın. Daha sonra ızgarayı bu suyun içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca bekletin. Sirkeli suda bekleyen ızgara telleri, üzerindeki kalıntılardan arınacak ve yağlar yumuşayacaktır. Yumuşamış kirleri bir sünger yardımıyla kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Aynı karışımı sirke yerine bulaşık deterjanı kullanarak da uygulayabilirsiniz.

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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