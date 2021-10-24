Mandalina kabuğunu koklarsanız...

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte mandalina tezgahlarda yerini aldı. Mandalinayı çok severek tüketiyoruz. Fakat kabuklarını çöpe atıyoruz. Mandalinanın kabuğu da en az kendisi kadar faydalı. Gelin mandalinanın kabuğunun faydalarına birlikte bakalım...



Ilıman iklimde yetişen, turunçgiller ailesinden olan mandalina etli ve sulu bir yapıya sahip. Portakala göre daha yumuşak bir kabuğu olan mandalina vücudumuza çok faydalıdır.

Mandalinayı soyup afiyetle yedikten sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. 'Vitamini kabuğunda' lafı mandalina için de oldukça geçerli, çünkü mandalinanın kabuğu da mandalina kadar faydalıdır.

Mandalina kabuğunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Mandalina kabuğunun içinde bulunan gaz ve enzimler mikropları öldürür ve bu sayede ayak mantarına da şifa olur. Ayak mantarından şikayetçiyseniz günde iki kez ayak mantarının olduğu bölgeye mandalina kabuğu koyup bekletmeli ve daha sonra ovmalısınız. Bir hafta boyunca bu uygulamayı yaptığınızda ayak mantarınızın kaybolduğunu göreceksiniz.

Mandalina kabuğu antioksidan özelliktedir. Bu sayede öksürüğü kesmeye yardımcı olur. Eğer öksürükten şikayetçiyseniz mandalina kabuğunu kurutup sıcak suyun içerisinde demleyin. Bu suyu iki hafta boyunca serin bir yerde muhafaza edin ve sonra tüketin.

Mandalina kabuğu besin değeri sayesinde sindirim sistemimizin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Bronşitten şikayetçiyseniz yemek yemeden önce iki çorba kaşığı mandalina kabuğunun üzerine bir fincak sıcak su koyup demleyip için. Mandalina kabuğunun vitamin ve mineralleri sayesinde akciğere hava taşıyan kanalcıklar açılacak ve iç zarlar iltihaplanmadan korunacaktır.

Burnunuz tıkalıyla küçük bir kavanoza birkaç tane mandalinanın kabuğunu atın ve üzerine sıcak su ekleyin, kavanozun kapağını kapatın. Biraz beklettikten sonra kavanozun kapağını açın ve on dakika boyunca bu karışımın buharını soluyun. Bu sayede burnunuzun tıkanıklığı giderilecek ve daha rahat nefes alacaksınız.

Hipertansiyon hastasıysanız üç litre suya bir bardak dolusu mandalina kabuğu koyun ve kaynatın. Daha sonra bu karışımı bir saat bekletin ve iki günde bir vücudunuzu bu suyla yıkayın.

Mandalina kabuğu tangeretin maddesi içerir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki en tehlikeli beyin tümörü olan 'Glioblastomada'yı mandalina kabuğu küçültüyor. Bunun için beş mandalina, bir portakal ve bir limonu kabuğuyla beraber rondodan geçirin. Daha sonra bu karışımı tüketin.

Mandalina kabuğunu koklarsanız içerisindeki uçucu yağlar baş ağrınızı durduracaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.