DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Düz tabanlılar askerlik yapar mı?
Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi Chelsea
Başakşehir’den dünyaya çevrimiçi eğitim
Fransa'da koronavirüs ölümleri 5 milyon 657 bini aştı
İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Salda Gölü'ndeki sarımtırak görüntünün sebebi ne? Vali açıkladı
857 bin vatandaş şiddetten korundu
Azerbaycan 3 maden yatağının işletmesini Türk şirkete devredecek
Sedat Peker, 8. videosu için saat verdi
İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Türkiye gıdasını kaybediyor
İlk doğal gazı kim buldu?
Rusya'dan Belarus'a kredi desteği
Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'
Manchester City Chelsea maçı şifresiz Bein Sports Haber izle | HD donmadan şifresiz İzle

Manchester City Chelsea maçı şifresiz mi? Bein Sports Haber uydu frekansı bilgisi

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonun belli olacağı dev maçı izlemek isteyenler Manchester City Chelsea maçı şifresiz mi? sorusunu soruyor. Manchester City Chelsea maçını hangi kanal şifresiz veriyor? Manchester City-Chelsea maçı şifresiz olarak da izlenebilir. Dev maç beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak. Bein Sports Haber uydu frekansı bilgisi haberimizin detayında... Manchester City Chelsea maçını şifresiz izlemek isteyenler uydu bağlantılı televizyonlardan beIN SPORTS Haber kanlını açarak dev müsabakayı izleyebilirler.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.05.2021 20:48:54
Manchester City Chelsea maçı şifresiz mi? Bein Sports Haber uydu frekansı bilgisi

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonun belli olacağı dev maçı izlemek isteyenler  Manchester City Chelsea maçı şifresiz mi? sorusunu soruyor. Manchester City Chelsea maçını hangi kanal şifresiz veriyor? Manchester City-Chelsea maçı şifresiz olarak da izlenebilir. Dev maç beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak. Bein Sports Haber uydu frekans bilgisi haberimizin detayında... Manchester City Chelsea maçını şifresiz izlemek isteyenler uydu bağlantılı televizyonlardan beIN SPORTS Haber kanlını açarak dev  müsabakayı izleyebilirler.i

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kupaya kazanacak takım belli olacak. Kupanın İngiltere'ye gideceği kesinleşti ancak kupayı Manchester City mi yoksa Chelsea'nin mi kazanacağı 90 dakika sonunda belli olacak. Dev maçı izlemek isteyenler de internetten Manchester City Chelsea maçı şifresiz mi? Manchester City Chelsea maçını hangi kanal şifresiz veriyor? gibi soruları soruyor.

MANCHESTER CITY - CHEALSE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City - Chelsea karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Peki Manchester City-Chelsea maçı şifresiz yayınlanacak mı?

MANCHESTER CITY - CHEALSE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Manchester City-Chelsea maçı şifresiz olarak da izlenebilir. Dev maç beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak. beIN SPORTS Haber kanalı Youtube üzerienden de canlı yayın yapıyor. Maçı Youtube üzerinden de izleyebilirsiniz. Avrupa'nın en büyük takımının belli olacağı maç ayrıca beIN SPORTS HD 1 kanalından da naklen yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CHEALSE MAÇI NASIL ŞİFRESİZ İZLENİR?

beIN SPORTS Haber kanalını Digitürk üyesi olmadan da izlenebilir. Bunun için uydu üzerinden kanalı tarayıp bulmanız gerekiyor. İşte beIN SPORTS Haber uydu frekansları;

BEİN SPORT HABER FREKANSI BİLGİSİ

beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12378 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3

beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı
Uydu: Eutelsat 7C
Frekans: 10804 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 5/6

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş