Mami Emen kimdir? Pubg Mobile Survivor Mami Emen (Muhammed Emen) nereli, kaç yaşında?
Sosyal medya içerik üreticisi Mami Emin gün geçtikçe abone sayısını artırıyor. YouTube üzerinden de videolarını paylaşan Mami Emen (Muhammed Emen) 2 milyonu geçen takipçisiyle Türkiye'nin en aktif Youtube hesabını yönetiyor. Mami Eren'in kim olduğu ve nereli olduğu da sık sık internette araştırılıyor. Peki Mami Emen kimdir? Pubg Mobile Survivor Mami Emen (Muhammed Emen) nereli, kaç yaşında?
2022-11-17 15:21:02
Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Mami Eren'den Pubg Mobile Survivor özel bölümü paylaşımı geldi. Pubg Mobile Türkiye youtube kanalından özel bölümün yayınlandığını açıklayan Mami Emen videodan da destek istedi.
Mami Emen kimdir?
Mami Emen 1992 yılında dünyaya geldi. Osmaniye'de doğan Mami Emen'in gerçek adı Muhammed Emen'dir.
Sosyal medya içerik üreticisi ve Youtuber olan Mami Emen birbirinden ilginç içeriklerle abone sayısını her geçen gün artırıyor.
Aslen Osmaniyeli olan Mami Emen ilk, orta ve lise eğitiminide Osmaniye'de tamamladı. Gençlik yıllarına doğru çalışma hayatına atılan Mami Eren Gebze'ye taşınarak iş hayatına atıldı.
Mami Eren lise eğitimini de tamamlayınca üniversite için Antakya'ya döndü. Antakya Üniversitesi'nden mezun olan Mami Emen Facia Üçlü ekibiyle beraber çektiği vine ve Youtube videolarıyla dikkartleri çekti.
Youtube takipçi sayısı 2.2 milyıon olan Mami Eren'in Instagram'da ise 1 milyon takipçisi vardır.
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