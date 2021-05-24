Emekli olduktan sonra çalışamaya devam etmek isteyen binlerce kişi emekli olduktan sonra çalışmak caiz mi sorusunu soruyor. Aynı durum malulen emekli olan kişiler için de geçerli. Engel durumu olup emekli olanlar geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmeleri durumlarında alacakları maaşların haram mı yoksa helal mi olacağını araştırıyor. Peki Malulen emekli olup çalışmak caiz mi? Emekliyken çalışmak haram mı? Malulen emekli olduktan sonra çalışmak caiz mi?

Emekli olduktan sonra çalışamaya devam etmek isteyen binlerce kişi emekli olduktan sonra çalışmak caiz mi sorusunu soruyor. Aynı durum malulen emekli olan kişiler için de geçerli. Engel durumu olup emekli olanlar geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmeleri durumlarında alacakları maaşların haram mı yoksa helal mi olacağını araştırıyor. Peki Malulen emekli olup çalışmak caiz mi? Emekliyken çalışmak haram mı? Malulen emekli olduktan sonra çalışmak caiz mi?

Emekliyken çalışmak haram mı?

Ülkemizde binlerce kişi emekli olmasına rağmen geçim sıkıntısı nedeniyle çalışamaya devam etmek zorunda kalıyor. Böyle bir durumda vatandaşlar aldıkları maaşın caiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki emekli olduktan sonra çalışmak caiz mi? Emekliylen çalışmak haram mı? Bu soruya şöyle yanıt verilebilir;

İslam dini çalışmayı her zaman teşvik etmiş bir dindir. Emeklilik kavramı ise çağdaş bir kavramdır. Kişi emekli olduğu zaman çalışmayı bırakmak zorunda değildir. Çalıştığı zaman alacağı maaş da emeğinin karşılığı olduğu müddetçe helaldir.

Malulen emekli maaşı kesilir mi?

Malulen emeklilik aylığı bağlanan sigortalıların malullük durumları, herhangi bir suiistimal durumunun yaşanmaması adına devlet tarafından belirli aralıklarla kontrol edilmektedir.

Buna göre sigortalının Türkiye'de veya yabancı bir ülke mevzuatına tabii olarak çalışması, kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması aylığın kesilmesine sebep olmaktadır.

Maluliyet aylığı alırken çalışmaya başlayan kişinin kesilen aylığı, kişi işten ayrıldıktan sonra yeniden başvurması halinde ve maluliyet durumun devam etmesi durumunda yeniden bağlanmaktadır.

Malulen emekli maaşı ne zaman kesilir?

Malulen emekli olmuş olan bir kişinin eğer malullük durumunun bitmiş olduğu belgelenir ise; bu durumda aylığı da kesilmektedir.

Malulen emeklilik aylığı alan bir kişinin sigortalı olarak işe başlamış olması halinde; malullük aylığı kesilmektedir.

Geçirilen hastalığın iş gücüne etki oranı eğer %60'ın altına düşmüş ise; malulen emeklilik maaşı kesilmektedir.

Haksız yere aylığının kesildiğini düşünen kişilerin ise; yargı yolu ile bu iddialarının peşini arama hakları bulunmaktadır.

Malulen emeklilik şarları neler?

Malulen emekli olamak için bazı şartları yerine getiriyor olmak gerekir. İşte Malulen emekli olma şartları;

* En az 15 yıl sigortalı olma şartı,

* Toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük,

* Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

Malulen emeklilikte hastalık yüzdeleri nelerdir?

Malulen emeklilikte hastalıkların görülme olasılıkları birbirinden farklıdır. Çalışan kişilerin çalışma kaybı gücü %40'ın üzerinde olan kişilerin özür oranları şunlardır:

* Malulen emeklilikte özür oranı %50 ile %59 arasında ise en az 16 senelik sigortalı olmalı ve 4320 gün çalışılmış olması gerekir.

* Malulen emeklilikte özür oranı %40 ile %49 arasında ise en az 18 sene sigortalı olmak ve 4680 gün çalışılmış olması gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.