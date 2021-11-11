Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye değerlendirmesinde 'Mali Çıpa' vurgusu yaptı. Peki Mali Çıpa nedir? Mali Çıpa ne demek oluyor?

Moody's'ten Türkiye açıklaması geldi. Moody's geçen hafta yayımladığı "Küresel Makro Görünüm 2022-23" başlıklı raporda Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9,2'ye, 2022'ye ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'dan yüzde 4,8'ye çıkarmıştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki mali disiplinin, kamu finansmanının dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacağını bildirdi. Moody's'ten gelen açıklamada Mali Çıpa vurgusu yapıldı.

Mali Çıpa nedir?

Raporda, “Türkiye'nin mali çıpası ve ekonomik aktiviteyi destekleyen güçlü kredi büyümesi, kamu maliyesinin dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacaktır.” ifadesine yer verildi.

Demografik görünümün gelişen piyasalardaki bankaların performanslarına olası etkisinin de değerlendirildiği raporda, “Yaşlanan iş gücü, Doğu Avrupa ve Rusya'da bankaların karlılığını düşürecektir. Orta Asya ve Türkiye'deki bankalar ise genç ve artan nüfustan gelen kredi talebinden daha fazla yararlanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Gelişen piyasalarda enflasyonist baskıların en çok Latin Amerika ülkelerinde ve Türkiye'de belirgin olduğu belirtilen raporda, enflasyonun Endonezya ve Çin'de sabitlendiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.