Malek Khodr Temsah kimdir? Malek Khodr Temsah nereli? Albaraka Türk Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Malek Khodr Temsah atandı. Bankacılık alanında oldukça fazla tecrübeye sahip olan Malek Khodr Temsah Albaraka Türk’teki mevcut görevlerine de devam edecek. İşte Malek Khodr Temsah'ın hayatı ve kısa özgeçmişi...

Malek Khodr Temsah kimdir? Malek Khodr Temsah nereli? Albaraka Türk Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Malek Khodr Temsah atandı. Bankacılık alanında oldukça fazla tecrübeye sahip olan Malek Khodr Temsah Albaraka Türk'teki mevcut görevlerine de devam edecek. İşte Malek Khodr Temsah'ın hayatı ve kısa özgeçmişi...

Albaraka Türk'te önemli bir atama gerçekleşti. Albaraka Türk Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Malek Khodr Temsah atandı. Malek Khodr Temsah vekaleten atandığı Genel Müdürlük görevini yanında mevcut görevlerini de yürütecek. 2014'ten bu yana bankada görev yapan Temsah bankacılık ve finans alanında oldukça deneyimli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bankacılık sektöründe oldukça fazla ses getiren atamanın ardından Malek Khodr Temsah kimdir? ssorusu sorulmaya başlandı. İşte Malek Khodr Temsah'in hayatı ve biyografisi...

Malek Khodr Temsah kimdir?

Malek Khodr Temsah 1981 yılında Beyrut, Lübnan'da doğdu. 40 yaşında olan Malek Khodr Temsah 2003'te George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından 2006'da Thunderbird, the Garvin School of International Management'ta İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Bankacılık ve finans alanında kariyerine 2003 yılında, Washington'da yer alan Bank of America Business Banking'te başladı.

Daha sonra 2007- 2009 yılları arasında Londra merkezli European Islamic Investment Bank Hazine ve Sermaye Piyasaları Birimi'nde devam etti.

2010 yılı itibarıyla Bahreyn'de bulunan Albaraka Bankacılık Grubu'na katılan Malek Khodr TEMSAH, 2014 yılına kadar kuruculuğunu üstlendiği Sukuk masasında global sukuk portföyünden sorumlu olarak görevini sürdürdü.

2014 yılından beri Albaraka Türk'te çalışmakta olup, Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı Birimlerinden sorumludur. 2017 – 2020 yılları arasında, Fas'ın ilk katılım bankalarından biri olan BTI Bank'ın Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliklerini yürütmüştür.

Malek Khodr Temsah ileri seviyede İngilizce, Arapça ve Türkçe bilmektedir.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka'daki mevcut görevlerine ilaveten "genel müdür vekilliği" görevini de yürütecek.

Albaraka Türk hakkında

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye'deki bir faizsiz bankacılık kuruluşudur. 1985 yılının başından itibaren hizmet vermektedir.

Albaraka Türk, câri hesaplar ve katılma hesapları aracılığıyla fon toplayan ve topladığı fonları, bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr zarar ortaklığı gibi hizmetlerle tekrar ülke içi ekonomide değerlendirerek işletmenin yanında, faizsiz bankacılık uygulamasıyla çeşitli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunan bir kuruluştur.

Albaraka Türk bireysel ve küçük işletme bankacılığında da hizmet vermektedir. 2020 sonu itibarıyle ülke geneline yayılmış 229 ve yurt dışında da (Erbil, bağdat) iki şubesi ile toplam 231 şubeyle uluslararası bir katılım bankasıdır.

Türkiye'de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılı itibarıyla faaliyete geçmiştir.

Albaraka Türk faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortadoğu gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu, İslam Kalkınma Bankası ve yerli bir sanayi grubunun ortaklığıyla kurulan Albaraka Türk'ün Mart 2016 itibarıyle ortaklık yapısında yabancı ortakların payı %65,98, yerli ortakların payı %9,20, halka açık olan pay ise %24,82'dir.

Ana ortağı Albaraka Bankacılık Grubu, faaliyet gösterdiği Körfez, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında finansal ürün ve hizmet sunmaktadır. Albaraka Türk, 80 ülkede 1000'e yakın banka ile dış ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetleri de vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.