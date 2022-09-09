Malatya Valiliği'nden 'kiliseye tehdit' iddialarına yanıt

Malatya Valiliği'nden “kiliseye tehdit” iddialarına ilişkin yapılan açıklama, bir şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı belirtildi.

Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi'ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Şube yöneticilerinin konu ile ilgili müracaatları sonucu, müracaatlarında bahsi geçen T.A, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nca ilgili şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır." .