Malatya Pütürge'de korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 12.19'daki depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 6,93 kilometre olarak belirlendi.

Depremin ardından 3'ün altında iki artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

İşte, 12 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu:

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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12:19:13 38.2905 38.8017 5.0 -.- 4.8 5.0 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

11:57:18 37.9157 32.1025 4.3 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA)

10:54:07 41.2197 41.7875 17.7 -.- 2.2 -.- FISTIKLI-(ARTVIN)

10:48:59 37.5967 29.1733 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI)

10:47:19 38.0852 33.0147 0.0 -.- 1.8 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA)

09:48:19 36.9600 28.3397 10.3 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)

05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI

04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA)

03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR)

03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR)

02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)

02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI)

01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

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