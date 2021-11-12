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TIMETURK / GENEL / Malatya deprem 12 Kasım | Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Malatya depremi merkez üssü neresi? Deprem hangi ilçede oldu?

Malatya deprem 12 Kasım | Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Malatya depremi merkez üssü neresi? Deprem hangi ilçede oldu?

Malatya deprem 12 Kasım | Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Malatya'da meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Malatya depremi merkez üssü neresi? Diyarbakır'da deprem mi oldu? Deprem hangi ilçede oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 12 Kasım 2021 Malatya depremine dair detaylar...

3 Saat Önce
2021-11-12 12:31:52
Malatya deprem 12 Kasım | Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Malatya depremi merkez üssü neresi? Deprem hangi ilçede oldu?

Malatya deprem 12 Kasım | Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Malatya'da meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Malatya depremi merkez üssü neresi? Diyarbakır'da deprem mi oldu? Deprem hangi ilçede oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 12 Kasım 2021 Malatya depremine dair detaylar...

Malatya deprem 12 Kasım

Malatya'da 12Kasım Cuma günü şiddetli deprem meydana geldi. Peki depremin şiddeti ve büyüklüğü nedir?

Diyarbakır'da deprem mi oldu?

Malatya'da meydana gelen depremin Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi.

Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

AFAD Malatya'da meydana gelen depremin büyüklüğünü açıkladı. Açıklamada "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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