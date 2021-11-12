Malatya deprem 12 Kasım | Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Malatya depremi merkez üssü neresi? Deprem hangi ilçede oldu?

Malatya deprem 12 Kasım | Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Malatya'da meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar Malatya'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Malatya depremi merkez üssü neresi? Diyarbakır'da deprem mi oldu? Deprem hangi ilçede oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 12 Kasım 2021 Malatya depremine dair detaylar...