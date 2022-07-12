Malatya'da otomobil şarampole düştü: Ölü ve yaralılar var
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
2022-07-12 10:28:14
Malatya-Kayseri kara yolunda Enes Korkmaz'ın kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu
otobüsündeki 8 kişi yaralandı
Öte yandan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden N.A. idaresindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy Sanayi mevkisinde yol kenarına savruldu.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. .
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