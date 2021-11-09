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Malatya'da çöken bina son dakika ! Malatya'da bina neden çöktü?
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TIMETURK / GENEL / Malatya'da çöken bina son dakika ! Malatya'da bina neden çöktü?

Malatya'da çöken bina son dakika ! Malatya'da bina neden çöktü?

Malatya'da çöken bina son dakika ! Malatya'da bina neden çöktü? Malatya'da 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çöktü. Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı ve enkazda başka birinin olup olmadığı ise ekipler tarafından araştırılıyor. Malatya'da çöken binanın alt katında tadilat yapıldığı öğrenildi. Çökmenin bu tadilat nedeniyle olduğu ifade ediliyor.

2 Saat Önce
2021-11-09 17:22:36
Malatya'da çöken bina son dakika ! Malatya'da bina neden çöktü?

Malatya'da çöken bina son dakika ! Malatya'da bina neden çöktü? Malatya'da 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çöktü. Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı ve enkazda başka birinin olup olmadığı ise ekipler tarafından araştırılıyor. Malatya'da çöken binanın alt katında tadilat yapıldığı öğrenildi. Çökmenin bu tadilat nedeniyle olduğu ifade ediliyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 3 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Eski ve depreme dayanıksız olduğu belirtilen 2 katlı binanın üst katında kıraathane işletildiğini aktarılırken, alt katında iş yerlerinin olduğu söylendi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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