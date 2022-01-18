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TIMETURK / GENEL / Malatya'da 19 Ocak'ta hamile ve engelli ve hasta kamu personelleri izinli mi? Memurlar 19 Ocak'ta idari izinli mi?

Malatya'da 19 Ocak'ta hamile ve engelli ve hasta kamu personelleri izinli mi? Memurlar 19 Ocak'ta idari izinli mi?

Malatya'da 19 Ocak'ta hamile ve engelli ve hasta kamu personelleri izinli mi? Memurlar 19 Ocak'ta idari izinli mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'da okullarda eğitime ara verildi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada 19 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha kapalı olacağı açıklandı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve hasta personeller de idari izinli sayılacak.

2 Saat Önce
2022-01-18 18:25:52
Malatya'da 19 Ocak'ta hamile ve engelli ve hasta kamu personelleri izinli mi? Memurlar 19 Ocak'ta idari izinli mi?

Malatya'da 19 Ocak'ta hamile ve engelli ve hasta kamu personelleri izinli mi? Memurlar 19 Ocak'ta idari izinli mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'da okullarda eğitime ara verildi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada 19 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha kapalı olacağı açıklandı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve hasta personeller de idari izinli sayılacak.

Malatya'da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Malatya'da 19 Ocak'ta hamile ve engelli ve hasta kamu personelleri izinli mi?

Bu arada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar da 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacak. .

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