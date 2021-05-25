Maket uçakla saldırı girişimi önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki üsse saldırı girişiminde bulunduğu maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki üsse saldırı girişiminde bulunduğu maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse yönelik maket uçak saldırısı Mehmetçiğin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.

Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın kalktığı nokta belirlendi.

Bu noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.