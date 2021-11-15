Makarnayı haşladığınız suyu dökmeyin! Çünkü...

Makarnayı bir güzel suda haşlıyor daha sonra suyu lavaboya boca ediyoruz. Bu oldukça yanlış bir davranış! Çünkü makarna suyunda birçok vitamin bulunuyor ve siz onu lavaboya dökerek ziyan ediyorsunuz. Gelin birlikte makarna suyunu neden dökmememiz gerektiğini ve onu nerelerde kullanacağımızı öğrenelim...



Makarnayı öncelikle suda haşlıyor daha sonra haşlama suyunu lavaboya boca ediyor ve yağlama işlemine geçiyoruz. Hiçbir sorun yok gibi gözüküyor değil mi? Aslında var! Makarnanın suyunu lavaboya boca ederek büyük bir hata yapıyoruz. Çünkü makarna suyu birçok vitamini içinde barındırıyor. Dolayısıyla onu dökmeyip değerlendirmek çok daha akıllıca bir davranış olacaktır.

Makarna suyunu neden dökmemeliyiz?

Makarnanın içeriğindeki tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin, folik asit, A vitamini, B1 vitamini ve B2 vitamini, gibi vitaminler suda çözülüp makarnanın suyuna geçiyor. Makarnayı haşladığınız suyu lavaboya döktüğünüzde tüm bu vitaminleri ziyan etmiş oluyorsunuz.

Makarna suyunu dökmedik, peki onunla ne yapacağız?

Michelin yıldızlı şef Andrew Carmellini makarnayı süzgeçle süzmüyor. Suyu bir kaba alıyor ve daha sonra bu suyu kullanarak çok lezzetli soslara imza atıyor.

Makarna suyunu çorbanızın besleyicilik özelliğini ve lezzetini artırmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca pilav yaparken de bu suyu kullanmayı tercih edebilirsiniz, börek yaparken yufkayı soslamak için bu suyu kullanabilirsiniz. Çorba terbiyelerinde, pizza hamurunda, kullanmak da lezzetini artıracaktır.

Makarna suyuyla bitkilerinizi sulayın

Makarna suyu saksı çiçekleriniz ve bitkileriniz için de çok faydalı bir içeriğe sahiptir. Mineral ve vitaminler açısından zengin olan makarna suyu bitkilerinizin ve çiçeklerinizin hızlı bir şekilde büyümelerini sağlar. Fakat bitki ve çiçeklerinizde makarna suyu kullanacaksanız suyun tuz içermemesine ve sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz.

İlginç bir öneri daha!

Ayrıca sizlere ilginç bir önerimiz de olacak. Bir türlü çıkmayan inatçı lekelerden kurtulmak için makarna suyundan yardım alabilirsiniz. Çünkü nişasta lekelerin kolay bir şekilde çıkmasına yardımcı olur. Tek yapmanız gereken bu lekelere sahip bulaşıkları kısa bir süre için makarna suyu içinde bekletmek. Daha sonra ise bulaşıkları her zamanki gibi yıkamak...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.