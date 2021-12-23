Makarnayı duvara atmayın, çünkü...

Küçük büyük hepimiz makarnayı çok seviyoruz. Kimimiz onu soslu yapmayı tercih ediyor kimimiz ise sade. O her haliyle bazen yemeklerin en iyi eşlikçisi bazen de başlı başına bir ana yemeğe dönüşebiliyor. Sizler için makarna pişirirken düşmemeniz gereken hataları sıraladık...



Makarne yemeklerimizin en güzel eşlikçilerinden bir tanesidir. Bazen de başlı başına bir ana yemek oluverir. Onu bazen soslu yapıyoruz, bazen ise sade, bazen de fırınlayarak lezzetini doruklara çıkartıyoruz.

İyi bir makarna nasıl pişirilmeli ve nelere dikkat edilmeli?

Birçok insan makarnanın pişip pişmediğini duvara atıp öğrenmeye çalışıyor. Makarna duvara yapışırsa mükemmel bir şekilde pişmiş olduğunu söylüyorlar. Fakat pişmiş makarna da tam pişmemiş makarna da duvara yapışabilir. Çünkü yapışkanlık makarnanın pişmiş olmasını belirleyen bir ölçüt değildir. Makarnanın nişastalı bir yapıya sahiptir ve ince bir tabaka tarafından çevrelenmiş olması onun yapışkan olmasını zaten sağlar.

Genellikle makarnanın tuzunu pişme suyuna ilk başta ekleriz ve suya tuz ekleyince çok daha hızlı bir şekilde kaynayacağını düşünürüz. Fakat bu yanlıştır. Çünkü tuz tam tersi bir etki oluşturur. Suyun kaynama derecesini yükseltir. Tuz makarnaya lezzet kazandırmak için kullanılmalıdır, suyun kaynamasını hızlandırmak için değil.

Makarnayı pişirdikten sonra soğuk suyun altına tutanlardansanız size kötü bir haberimiz var. Makarnayı soğuk suyun altında tutmak nişastanın verdiği tüm lezzetin ortadan kalkmasına ve nişastanın parçalanarak dokusunun değişmesine neden olur.

Markananın suyuna birbirlerine yapışmalarını önlemek adına yağ ekliyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Şef Fabio Viviani'ye göre yağın makarnaların birbirine yapışmamasına hiçbir katkısı yoktur. Şef Viviani'ye göre makarnanın yapışmamasının yolu onu güzel bir şekilde karıştırmaktan geçmektedir.

Makarnayı daha hızlı pişsin diye ortadan ikiye kırmak yanlıştır. Çünkü spagettileri ortadan ikiye kırmak onların tencereye daha kolay sığmasını sağlar, daha hızlı pişmesini sağlamaz. Pişme süresi makarnanın kalınlığıyla alakalıdır, boyuyla değil.

Makarnayı pişirken onu sürekli yüksek ateşte tutmanıza gerek yoktur. İki dakika yüksek ateşte piştikten sonra ocağın altını kısmanızda bir sakınca olmayacaktır.

Makarna pişerken tencerenin kapağını ona zarar gelmesin diye açık bırakıyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü kapağın kapalı olması onun dokusunda bir değişikliğe neden olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.