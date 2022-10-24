MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş kimdir? Berk Çağdaş hayatı ve biyografisi

Türkiye'nin önemli şirketlerinden birisi olan ve otomotiv alanında ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Renault MAİS A.Ş.'nin Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş'ın kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş kimdir? Daha önce pek çok önemli kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan Berk Çağdaş 2016 Eylül ayından bu yana MAİS A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. İşte Dr. Berk Çağdaş'ın hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin otomotiv alanında öncü firmalarından biri olan MAİS A.Ş. sektöre getirdiği yenilikçi dokunuşlar ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Ülke ekonomisine de oldukça büyük katkısı olan Renault MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş zaman zaman otomobil dünyasına dair açıklamaları ile görsel ve yazılı basında yer alıyor. Okuyucular iie MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye'nin en önemli otomotiv şirketinin yöneticisi olan Dr. Berk Çağdaş'ın hayatı...

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş kimdir?

Berk Çağdaş 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitmini İstanbul'da tamamladı ardından lise eğitimi için Kabataş Erkek Lisesi'ne giden Berk Çağdaş daha sonra üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstri ve İşletme Mühendisi olarak tamamladı. Lisans eğitiminni ardından Lisans Üstü ve Doktora eğitimlerini de tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Chicago Üniversitesi Booth School of Business (ABD) tamamladı. Dr. Berk Çağdaş ardından, Harvard Business School'da İleri Seviye Yönetim programlarını da bitirdi.

Eğirimi ile dikkatleri üzerine çeken Berk Çağdaş kısa sürede çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticiliklerde bulundu.

Finansal Risk Yönetim Modeli üzerine doktorası bulunan Çağdaş görev aldığı tüm kurumlarda başarılı yönetimi ile adından söz ettirdi.

Kurumsal Finansman, Hazine Yönetimi, Stratejik Risk Yönetimi, Otomotiv Sektörü ve bunlara bağlı yan alanlarda uzmanlıklara sahip olan Dr. Berk Çağdaş

Körfezbank'ta Bölüm Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı, Doğuş Otomotiv'de Mali İşler'den Sorumlu Genel Müdür'lük (CFO) görevlerinde bulundu.

Dr. Berk Çağdaş daha sonra 2016 Eylül ayından itibaren Oyak Grubuna bağlı, Renault MAİS A.Ş.'deki Genel Müdürlük görevine getirildi.

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. hakkında

Mais (Motorlu araç imalat ve satış) Oyak-Renault, Renault lisansı ile, Renault 12 binek otomobillerini üretmek üzere, 2 Eylül 1969 tarihinde, 6/12347 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.[1][2] Şirketin kuruluş sermayesi 50 milyon liradır. Kararnameye uygun olarak kuruluş iki adımda gerçekleştirilmiştir. 1. Dönem Yatırım İlk adımda, fabrika tesislerinin kurulması, tezgâhların alınması, yerleşmesi ve işletilmesi ön görülmüştür. Oyak – Renault mekanik üretim ağırlıklı olarak faaliyete geçmiştir. Motor, vites kutusu, ön ve arka takım, pedal direksiyon parçalarının üretilmesi ve birleştirilmesi kısa sürede sağlanmıştır. Ön görülen süre içinde % 67 yerli parça oranına ulaşmıştır. 2. Dönem Yatırım İkinci adımda, yerli parça oranının % 85'e yükseltilmesi, özellikle karoseri ve diğer saç parçaların üretilmesi, yıllık kapasitenin arttırılması öngörülmüştür. 1976'da başlayan ikinci dönem yatırım 1979‘da tamamlanmıştır.

Oyak – Renault, Bursa Mudanya yolu üzerinde, il merkezine ve Mudanya ilçesine yaklaşık 15'er km. uzaklıkta, Organize Sanayii Bölgesi sınırları içinde bulunmaktadır. Bütünleşik bir tesis olması nedeniyle, binaların tasarım ve yerleşimi üretim akış mantığına göre yapılmıştır. 1. dönem yatırımlarında kapalı alan 62500 m² iken, 2. dönem yatırımlarında bu alan 98000 m²‘ye yükselmiştir. 1998 yılında 186529 m²‘si kapalı alan olmak üzere toplam 412345 m² üzerinde kurulu bir alana sahiptir.