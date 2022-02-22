Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer Gizem Tuncer hakkında ne dedi?

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in verdiği röportajdaki “Parasız adam gereksiz adamdır” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

“Babası Mahmut Tuncer'in geçmişini unutmuş Gizem. Eminim bu sözlerine ilk tepki babasından gelmiştir. Mahmut Tuncer, ‘Annen çok zengindi. Benim beş kuruş param yoktu. Anneni bana vermek istemediler. Ben günlerce, aylarca kapısında yattım' diye kızmıştır.”

“Gizem'in bu teoreminde iki ‘küçük' sıkıntı var. Birincisi, milyonlarca parasız insana ‘gereksiz' diyerek onları incitebilme ihtimali. İkincisi de kendi babasının Şanlıurfa sokaklarında darı ve buz sattığı gerçeği. İyi ki annesi onun gibi düşünmüyormuş. Yoksa mahrum kalacaktık bu üst düzey zekâdan.”