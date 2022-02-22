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TIMETURK / GENEL / Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer Gizem Tuncer hakkında ne dedi?

Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer Gizem Tuncer hakkında ne dedi?

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in verdiği röportajdaki “Parasız adam gereksiz adamdır” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

1 Saat Önce
2022-02-22 20:20:22
Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer Gizem Tuncer hakkında ne dedi?

“Babası Mahmut Tuncer'in geçmişini unutmuş Gizem. Eminim bu sözlerine ilk tepki babasından gelmiştir. Mahmut Tuncer, ‘Annen çok zengindi. Benim beş kuruş param yoktu. Anneni bana vermek istemediler. Ben günlerce, aylarca kapısında yattım' diye kızmıştır.”

“Gizem'in bu teoreminde iki ‘küçük' sıkıntı var. Birincisi, milyonlarca parasız insana ‘gereksiz' diyerek onları incitebilme ihtimali. İkincisi de kendi babasının Şanlıurfa sokaklarında darı ve buz sattığı gerçeği. İyi ki annesi onun gibi düşünmüyormuş. Yoksa mahrum kalacaktık bu üst düzey zekâdan.”

DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Tuncer, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi:

"İsteyen istediğini düşünebilir. Röportajı tam okuduğun zaman anlamayacağın bir şey yok.

Kendi parasını kazanmayan adama aşık olmam. Evde oturacak ben mi bakacağım ona…

Parasız hayat mı dönüyor, çalışacaksın çabalayacaksın! Ben aynı şekilde kadının da çalışması gerektiğini düşünüyorum. Birine sırtını dayayıp hayat geçmez öyle bir dünyada yaşamıyoruz.

Ya da babasının parasıyla yaşayan adamlarıyla yaşıyorlar bu güzel bir şey değil, 10 olmaz üç olur kendi parasını kazanır.

Davul bile dengi dengine evlilik yaptığın zaman olmuyor yürümüyor. Ablamın evliliği de bu yüzden bitti.

Kimse beni sevmek mecburiyetinde değil, isteyen istediğini yazsın yorumlasın."

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