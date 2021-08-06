Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nereli? Mahmut Özer mesleği nedir? Milli Eğitim Bakanı flaş bir kararla değişti. Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna Mahmut Özer oturdu. Öğrencileri ve öğretmenleri yakından ilgilendiren bu atama sonrası Mahmut Özer'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Mahmut Özer daha önce Peki Mahmut Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Özer 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nereli? Mahmut Özer mesleği nedir? Milli Eğitim Bakanı flaş bir kararla değişti. Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna Mahmut Özer oturdu. Öğrencileri ve öğretmenleri yakından ilgilendiren bu atama sonrası Mahmut Özer'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Mahmut Özer daha önce Peki Mahmut Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Özer 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Özeri'in yardımcısı olarak ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Peki Mahmut Özer kimdir?

Mahmut Özer kimdir?

Mahmut Özer 5 Mayıs 1970 yılında dünyaya geldi. Özer Millî Eğitim Bakanı olarak atandı.

Mahmut Özer 51 yaşındadır.

Mahmut Özer Tokat'ta doğmuştur.

Mahmut Özer akademisyendir. Özer ayrıca ski Bülent Ecevit Üniversitesi rektörüydü.

Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak atandı.

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'ten itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan vekilliği görevini sürdürdü 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

6 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan T.C. Resmî Gazete atama kararı ile Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.