Mahmut Gürcan kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ne iş yapıyor? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım ise görevden alındı. Bu atamaların ardından Mahmut Gürcan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın hayatı ve biyografisi...

Mahmut Gürcan kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ne iş yapıyor? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Mahmut Gürcan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım ise görevden alındı. Bu atamaların ardından Mahmut Gürcan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın hayatı ve biyografisi...

Mahmut Gürcan kimdir?

Mahmut Gürcan 1966 yılında dünyaya geldi.

55 yaşında olan Mahmut Gürcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu.

doğmuştur. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'na giden Gürcan lise öğrenimini Şehremini Lisesi'nde tamamladı.

Mahmut Gürcan, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerden mezun oldu.

İş insanı da olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti ortağıdır.

Mahmut Gürcan 2001'den beri AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Mahmut Gürcan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.

Mahmut Gürcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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