Mahmut Erdal: “İlk Türk Dijital Varlık Şirketini Kurduk”

Tual Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdal, Amerika’da ilk Türk sanal evren dijital varlık şirketini kurarak bir ilke imza attı.

Mahmut Erdal “2021 yılının ekim ayında sanal evren dijital varlık şirketimizi Amerika'da kurduk. Azerbaycan'daki en büyük VR-AR şirketi ile business partner olarak birlikteyiz. Partnerimiz F1 Formula, Socar, Azercel, Turkcell gibi önemli şirketlere bu konuda hizmet vermektedir” dedi.

2006 yılından beri iş hayatında olduğunu belirten Mahmut Erdal “1982 yılında doğdum. 2006 yılında iş hayatıma başladım. Azerbaycan, Irak, Rusya, Kuveyt, Cezayir, Arnavutluk, Yunanistan ve İspanya gibi dünyanın birçok ülkesinde inşaat ve gıda sektöründe faaliyetlerim bulunmaktadır” dedi.

Sanal evren dijital varlık şirketi ile ilgili sözlerine devam eden Mahmut Erdal, dijital varlıklarla ilgili global projenin Türkçe karşılığı ise “değiştirilemez para” birimidir. Sanal para olarak adlandırılmasına rağmen diğer sanal paralardan farkı bulunmaktadır. İnternet üzerinden satılabilen dijital varlıkları sanal paradan ayıran en önemli özellik değerli bir varlığı temsil ediyor olmasıdır. Sanat ve finans dünyasının bir ürünü olan bu dijital varlıklar, benzersiz bir sanal nesneyi temsil etmektedir. Dijital dünyanın getirdiği yenilikler arasında olan dijital varlıklar, oyun, film, müzik ve bunun gibi sanat eserlerinin taklit edilmesinin önüne geçmek için tasarlanmış bir teknolojidir” dedi.

Dijital varlık Tual şirketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Mahmut Erdal “Platformumuz yatay genişleyebilen milyonlarca kullanıcıya anlık hizmet verebilecek kapasitede dünya da bu konuda sayılı platformlardan biri olmaya adaydır. Tual şirketimiz Amerika merkezli ilk Türk şirketi olması nedeniyle de benim için çok özeldir. Sanal ve dijital varlıklara yönelik gündemde olan konularla ilgili projemizle ilgili yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyaca ünlü olan birçok sanatçı ve tanınmış kişilerle ön anlaşmalar yaptık. Ayrıca içerisinde Launchpad'de olacak bu sayede sanatçılar ve şirketler sanal varlık serilerini burada satışa çıkarabilecekler” sözleriyle şirketinden bahsetti.

Teknoloji dünyasında büyük yeniliklere imza atacaklarını belirten Mahmut Erdal “Gelişen ve sürekli gelişen dünya ile birlikte teknolojinin bize getirdiği yenilikleri Tual şirketimiz olarak kullanıyor ve geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle bu alanda ilklere imza atacağız. Yakında yayınlayacağımız proje ile Türkiye'de yaşayan gençler için de faydalı olacak çalışmalar gerçekleştireceğiz” sözleriyle gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

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