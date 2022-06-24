Mahmut Efendi (Kuddise Sirruhu) cenaze namazına binlere kişi katıldı. İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Efendi hayata gözlerini yumdu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular' ifadelerini kullandı. Binlerce kişi Mahmut Efendi'nin cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii'ne akın etti. Cenaze namazı İsmalağa cemaati kanallarından ve sosyal medya hesaplarından canlı da yayınlandı.

Mahmut Efendi cenazesi canlı Lalegül TV | Mahmut Efendi cenazesi Berat TV canlı izle | İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Efendi hayata gözlerini yumdu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı. Binlerce kişi Mahmut Efendi'nin cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii'ne akın etti. Cenaze namazı İsmalağa cemaati kanallarından ve sosyal medya hesaplarından canlı da yayınlandı.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Efendi bir süredir bazı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi altındaydı. Mahmut Efendi'nin vefat haberini Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu. Fatih Ustaosmanoğlu "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

Mahmut Efendi cenazesi canlı

İsmailağa Cemaati lideri ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi 93 yaşında Hakk'a yürüdü. Mahmut Efendi'nin cenazesi İstanbul Beykoz'daki evinden uğurlandı.Mahmut Efendi'nin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor https://t.co/QbvLWY4rFL — AA Canlı (@AACanli) June 24, 2022

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Efendi'nin vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.