Mahmut Efendi cenazesi nereye defnedilecek? Mahmut Efendi cenazesi ne zaman defnedilecek? Mahmut Efendi mezarı nerede? İsmailağa Cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat ettiği haberi geldi. İsmailağa cemati mensupları haberi alır almaz Mahmut Efendi'nin Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceğine dair de son bilgiler paylaşıldı.

Mahmut Efendi cenazesi nereye defnedilecek? Mahmut Efendi cenazesi ne zaman defnedilecek? Mahmut Efendi mezarı nerede? İsmailağa Cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat ettiği haberi geldi. İsmailağa cemati mensupları haberi alır almaz Mahmut Efendi'nin Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceğine dair de son bilgiler paylaşıldı.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Mahmut Efendi olarak da tanınan Mahmut Ustaosmanoğlu bir süredir hastanede tedavi altında tutuluyordu. Mahmut Efendi'nin vefat ettiği haberi bu sabah duyuruldu. Ölüm haberini duyuran Ustaosmanoğlu'nun torunu sosyal medya paylaşımında, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

Mahmut Efendi cenazesi nereye defnedilecek?

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilecektir."

Mahmut Efendi cenazesi ne zaman defnedilecek?

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü (yarın) Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Erdoğan'dan taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Efendi'nin vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımında “Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.