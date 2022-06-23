Mahmut Efendi Cenaze namazı ne zaman? Mahmut Ustaosmanoğlu nereye defnedilecek? Mahmud Efendi mezarı nerede olacak? İsmailağa cemaatini derinden üzen bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son haftalarda rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından vefat duyuruldu. Mahmut Efendi'nin cenaze defin süreci ile ilgili de bilgi verildi.

Mahmut Efendi Cenaze namazı ne zaman? Mahmut Ustaosmanoğlu nereye defnedilecek? Mahmud Efendi mezarı nerede olacak? İsmailağa cemaatini derinden üzen bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son haftalarda rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından vefat duyuruldu. Mahmut Efendi'nin cenaze defin süreci ile ilgili de bilgi verildi.

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mahmut Efendi'nin hayatını kaybettiği duyruldu. İsmailağa Cemaati sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sevgili Şeyhimiz #MahmudEfendiHazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir." denildi.

Mahmut Efendi Cenaze namazı ne zaman?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinni 24 Haziran Cuma günü defnedileceği açıklandı. 24 Haziran Cuma namazını meteakip Fatih Camii'nde kılınacak ceneze namazı ile Mahmut Efendi defnedilecek.

Mahmut Ustaosmanoğlu nereye defnedilecek?

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur."

"Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilecektir."

"Rûh-ı şerîfi için üç İhlâs-ı Şerîf ile birlikte el-Fâtiha."

Mahmut Efendi neden öldü?

Mahmut Ustaosmanoğlu bir süredir hastanede tedavi altındaydı. İsmailağa Cemaatinden yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denilmişti.