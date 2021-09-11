Mahmut Asmalı kimdir? Mahmut Asmalı nereli, kaç yaşında? Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD'da kritik görevleri üstlenen Mahmut Asmalı genel kurul seçimlerinde başkanlığa aday oldu. Seçimde tek aday olan Mahmut Asmalı, 20217'den beri başkanlık görevini yürüten Abdurrahman Kaan’dan görevi devralmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Akyapı şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Mahmut Asmalı'nın kim olduğu merak ediliyor. İşte MÜSİAD'ın 7. Başkanı olamaya aday Mahmut Asmalı'nın hayatı ve biyografisi...

Mahmut Asmalı kimdir? Mahmut Asmalı nereli, kaç yaşında? Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD'da kritik görevleri üstlenen Mahmut Asmalı genel kurul seçimlerinde başkanlığa aday oldu. Seçimde tek aday olan Mahmut Asmalı, 20217'den beri başkanlık görevini yürüten Abdurrahman Kaan'dan görevi devralmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Akyapı şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Mahmut Asmalı'nın kim olduğu merak ediliyor. İşte MÜSİAD'ın 7. Başkanı olamaya aday Mahmut Asmalı'nın hayatı ve biyografisi...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD 7. Başkanını seçiyor. MÜSİAD Sektör Kurulları, İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Asmalı seçimlerin yapılacağı MÜSİAD'da tek aday. Uzun süre Türk ekonomisine katkı sağlayan MÜSİAD'ın başkanı olan Abdurrahman Kaan'dan görevi devramaya hazırlanan Mahmut Asmalı'nın kim olduğu iş dünyası tarafından da merak ediliyor. İşte Mahmut Asmalı kimdir sorusunun yanıtı...

Mahmut Asmalı kimdir?

Mahmut Asmalı, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. Mahmut Asmalı iş insanıdır.

Üniversiteye kadar olan eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan Mahmut Asmalı,1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra çalışma hayatına atılan Mahmut Asmalı, 1989 – 1998 yılları arasında özel bir inşaat şirketinde çalıştı ve birçok başarılı projelere imza attı.

Daha sonra kendi şirketlerini kurmaya karar veren Mahmut Asmalı, 1998 yılında bir mühendis arkadaşı ile birlikte Akyapı İnşaat A.Ş.'yi kurdu.

Akyapı inşaat olarak; fabrikalardan, toplu konutlara, sanayi sitelerinden, alışveriş merkezlerine, hastane, okul, altyapı ve çevre düzenleme işlerine kadar inşaat sektörünün her alanında bir çok projeleri başarı ile tamamlamış ve yeni projeleri ile de bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

2009 yılında Türkiye İktisadi Girişimi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Yılın Girişimcisi Ödülü'ne layık görülmüştür. Akyapı İnşaatın ortağı olduğu ABC Grup adlı şirketi ile; 2006 yılında yurtdışına açılmış ve Katar'da inşaat ve sanayi kollarında başarı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009-2012 yıllarında MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanlığı, halen MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup; ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflarda üyeliği devam etmektedir.

2015 yılında Akyuva Vakfını kuran Mahmut Asmalı vakfın Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mahmut Asmalı evli ve beş çocuk babasıdır.

MÜSİAD nedir?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 5 Mayıs 1990'da bir grup Türk iş insanı tarafından kurulmuş sivil toplum örgütü. Derneğin amacı, Türkiye'yi mahalli ve evrensel değerleri koruyan, bölgesinde etkin, dünyada saygın, müreffeh bir ülke haline getirmek; Türkiye'nin ve dünyanın sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağlamaktır.

MÜSİAD'ın 2009 yılı itibarıyla üye sayısı 2000'i, şube sayısı 26'yı aşmıştır. Dernek ISO 9001:2000 Kalite Belgesi sahibidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.