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TIMETURK / GENEL / Mahluta çorbası tarifi!

Mahluta çorbası tarifi!

Malatya, Tunceli, Antep ve Adıyaman'da çok meşhur olan mahluta çorbası, kırmızı mercimek ve pirinç ile hazırlanır. Üzeri naneli yağ zenginleştirilen bu çorba, özellikle kış aylarında sıcak bir başlangıç yapmak için tüketilir.

37 Dakika Önce
2021-11-11 14:57:31
Mahluta çorbası tarifi!

Son zamanlarda gündemde olan masterchef mahluta çorbası özellikle masterchef izleyenleri olmak üzere birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki, mahluta çorbası nasıl yapılır? Masterchef mahluta çorbası tarifi?

Mahluta çorbası, Antakya'nın yöresel yemeklerindendir. Mercimek, bulgur ve pirinç süzgeçte iyice yıkanıp süzülür ve düdüklüye alınır. Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır. Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak düdüğü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirilip kapatılır. Terbiye malzemeleri bir kapta çırpılır. Düdüklü dikkatli şekilde açılır ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez dırdır yapılır. Kepçe ile çorbadan alınıp terbiye malzemelerinin üzerine birkaç sefer konulup çırpılır ve çorbaya ilave edilir ve iyice karıştırılır.İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatılır. Sosu İçin bir cezveye salça ve yağ konulup kızdırılır. Nar ekşisi ve baharatlar konulup karıştırılır. Altı kapatılıp çorbaya ilave edilir karıştırılır.

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı su

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Kaynak: haberler.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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