Mahkum Cemre öldü mü, diziden neden ayrıldı? Seray Kaya kimdir?

Seray Kaya, sevilen dizi Mahkum'da avukat Cemre'yi oynuyor. Savcı Fırat Bulut'un tek destekçisi Seray Kaya 17. bölümde yere yığıldı. Akıllardaki soru ise 'Cemre ölecek mi, Seray Kaya diziden ayrılacak mı?

Mahkum dizisinde bir ayrılık yaşayacağı gündeme gelmişti. Dizinin Cemre'si Seray Kaya, 17. yeni bölümde yerde görülüyor. Peki, Seray Kaya diziden neden ayrılıyor?

CEMRE ÖLÜYOR MU?

Perşembe akşamları ekrana gelen Mahkum dizisi, yeni bölümleri ile öne çıkıyor. Dizide Fırat Bulut'un avukatı Cemre'ye hayat veren Seray Kaya,'nın hikayesi bittiği için dizi kadrosundan ayrılacağı belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kaya hakkında, ''Mahkum'da Cemre karakterine hayat veren Kaya'nın vedası birkaç bölüm daha uzadı ve başarılı oyuncu 17. Bölümde diziden ayrılacak.'' ifadelerini kullandı.

Yayımlanan 17. bölümde ise saldırıya uğrayarak defalarca bıçaklanan Cemre, artık dizi kadrosunda yer almayacak.

Oyuncu sosyal medya hedabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu. Veda mesajında ise, '' Her şeye rağmen, bu ekibe teşekkür etmeliydim. Varlığınız ve desteğinize minnettarım.., Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle...'' ifadeleri yer aldı.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. 2012-2014 seneleri arasında Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırdı. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül" karakterini canlandırdı. 2017 ile 2020 seneleri arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Kuruluş Osman dizisinde 2020-2021 yılları arasında "Lena Hatun" karakterini canlandırdı. .