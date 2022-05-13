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Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı

İngiltere’de bir mahkeme, birine 'kel' demenin cinsel saldırı olduğuna karar verdi. Yargıç, söylemin 'cinsiyetçi' olduğuna hükmetti.

40 Dakika Önce
2022-05-13 16:26:24
Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı

İngiliz mahkemesinden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, birine "kel" demenin cinsel saldırı olduğuna karar verdi. Yetkililer bunun gerekçesini ise tek bir cümle ile açıkladı.

İngiltere'nin Sheffield bölgesinde görülen mahkemede, iş yerinde bir çalışan tarafından “şişko kel pislik” denilen adamın açtığı davada mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, iş yerinde anlaşmazlık yaşandığı sırada bir çalışanın, çalışma arkadaşına hakaret etmesini cinsel saldırı olarak yorumladı. İngiliz mahkemesi, kelliğin bir cinsiyetin karakteristik bir özelliği olabileceğine hükmederek ikisi arasında bağlantı olduğuna kanaat getirdi.

'Erkeklerde daha yaygın olduğu için…'

Elektrikçi olduğu açıklanan Tony Finn isimli çalışanın geçen yıl 24 sene boyunca çalıştığı British Bung Company isimli şirketten kovulduğu ve kendisine “kel pislik” dendiği için şikayetçi olduğu belirtildi. Finn, kendi yöneticisi Jamie King'in kendisine “Şişko kel pislik” dediğini söyledi.

Hakim Jonathan Brain, bu hakaretin bir saldırı mı yoksa bir hakaret mi olduğuna dair incelemelerde bulundu. Mahkeme, “Saç dökülmesi erkeklerde kadınlardan daha yaygın görüldüğü için bu hakaretin cinsiyetçi bir hakaret olduğuna” karar verdi.

Sözcü'nün İngiliz The Telegraph gazetesinden derlediği habere göre, mahkeme, “Biz bu hakaretin Bay Finn'in kişiliğine ve saygınlığına yönelik saldırgan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğuna kanaat getirdik” denildi.

Ödenecek tazminat ile ilgili kararın ilerleyen süreçte açıklanacağı da belirtildi. .

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