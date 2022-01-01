Mahkeme, CHP'li Bolu Belediyesi'ne 'dur' dedi

Bolu İdare Mahkemesi, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik aldığı karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.