Mahir Ünal istifa mı etti? Mahir Ünal ne dedi? Mahir Ünal Cumhuriyet açıklaması nedir? Siyaset gündemine AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yaptığı açıklama damgasını vurdu. Mahir Ünal'ın çok konuşan sözlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Ünal 'Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim.' dedi. Mahir Ünal'ın istifasının ardından grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin atandı. Mahir Ünal'ın Cumhuriyet açıklamasında ne dediği ise pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Mahir Ünal istifa mı etti? Mahir Ünal ne dedi? Mahir Ünal Cumhuriyet açıklaması nedir? Siyaset gündemine AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yaptığı açıklama damgasını vurdu. Mahir Ünal'ın çok konuşan sözlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Ünal "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim." dedi. Mahir Ünal'ın istifasının ardından grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin atandı. Mahir Ünal'ın Cumhuriyet açıklamasında ne dediği ise pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal gündeme oturan açıklamalarının arından yaptığı açıklamada "Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri." demişti. Mahir Ünal'dan gelen son açıklama ise herkesi şaşırttı.

Mahir Ünal istifa mı etti?

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal AK PartiGrup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mahir Ünal siyaset gündeminde tartışılan açıklamaların ardından görevinden istifa etti. Ünal yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi.

Mahir Ünal ne dedi?

Mahir Ünal 21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşması gündeme bomba gibi düştü. Ünal konuşmasında “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" demişti. Bu açıklamaların ardından Ünal AKP Grup Başkanvekili görevinden affını istedi.

Mahir Ünal'ın yerine Zengin atandı

Mahir Ünal'ın istifasının ardından grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin getirildi.

Cumhur İttifakı ortağından Ünal'a sert tepki

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mahir Ünl'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde öz güven eksikliğidir.”