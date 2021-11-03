Magnezyum vücudumuzda bu işe yarıyor!

Magnezyum vücudumuzda hayati öneme sahip 11 mineralden bir tanesidir. Vücudumuzda bulunan mineraller arasında miktar olarak dördüncü sırada yer alır. Kimyasal olarak alkali toprak metalleri sınıfından olan magnezyumu sizler için araştırdık...



Vücudumuzda bulunan ve hayati öneme sahip olan 11 mineralden birisi olan Magnezyum (mg) alkali toprak metalleri sınıfından bir elementtir. İlk kez 1808 senesinde Sir Humphrey Davy tarafından bulunmuştur. Vücudumuz Magnezyum (mg)'ı tek başına üretemez, dışarıdan besinler yoluyla alır.

Magnezyum vücutta ne işe yarar?

Bulunmadan önce vücudumuz için önemi bilinmiyordu. Geçtiğimiz 20 sene içerisinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki magnezyum hem hücreler arasında, hem de hücre içi iletişimde çok önemli role sahiptir. Magnezyum vücudumuzdaki 300'den fazla enzimin çalışması için çok önemlidir.

Magnezyum vücudumuzdaki asit baz dengesini ve kan basıncını düzenler. Damar elastikiyetini sağlar, hücre yenilenmesinde vazifelendirilir. Beden ve beyin sağlığı için magnezyum oldukça önemlidir.

Magnezyum eksikliği nelere yol açar?

Hipomagnezemi, magnezyum eksikliğinin tıptaki adıdır. Hipomagnezeminin erken belirtileri iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir. Hipomagnezemi şiddetlendiğinde ise kişide kas krampları, kardiyak aritmiler, fibromiyalji, uyuşma, dikkatte azalma ve zihinsel bulanıklık görülebilir.

Magnezyum eksikliğine ne iyi gelir?

Hipomagnezemi tedavisinde magnezyum ilaçları veya magnezyumlu multivitaminlar kullanılır. Ayrıca magnezyumdan zengin besinler de diyete dahil edilebilir.

Magnezyum ne zaman alınmalı?

Magnezyumun malat hariç diğer formlar, uyumadan 1-2 saat önce alınmalıdır. Çünkü magnezyumun diğer çeşitleri, genel olarak beyin ve kaslara etki ederek rahatlama sağlamaktadır. Gündüz alınması sedatif etkiden dolayı kişide sersemliğe neden olabilir.

Kanda magnezyum yüksek olursa ne olur?

Kanda magnezyum fazlalığı hipermagnezemi olarak adlandırılır. Besinlerle elde ettiğimiz magnezyumun fazlasını idrarla atarız. Fakat ilaçlar ve gıda takviyeleriyle alınan magnezyum yüzünden kanda fazlalık oluşabilir. Bu durumda kişide ishal, karın krampları, yüzde kızarma, idrar kesesinin anormal dolması, bağırsak hareketlerinin durması, aşırı halsizlik, solunum zorluğu ve bulantı görülebilir. Çok yüksek dozda magnezyumda ise tansiyon düşmesi, böbrek problemleri, depresyon, kalp durması ve ölüm görülebilir.

Magnezyum içeren besinler nelerdir?

Ispanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, kaju, susam, kabak, ay çekirdeği gibi kuruyemiş ve tohumlar, nohut, mercimek, barbunya ve kuru fasulye gibi baklagiller, brokoli, taze fasulye, enginar, pırasa gibi sebzeler, somon, uskumru, karides gibi deniz ürünleri, bitter çikolata, hindistan cevizi, muz, çilek, incir gibi meyveler, kimyon, karanfil gibi baharatlar, domates, rezene magnezyum içeren besinlerdir.

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