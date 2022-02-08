Madame Web kimdir? Madame Web karakteri nedir? Örümcek Adam hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Örümcek Adam'ın yan hikayelerinden olan Madame Web karakteri sinemaya uyarlanıyor. Genç oyuncu Dakota Johnson'ın başrolde olacağı film için hazırlıklara başlandı. İşte Madame Web karakteri ve filmi hakkında detaylar...

Madame Web kimdir? Madame Web karakteri nedir? Örümcek Adam hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Örümcek Adam'ın yan hikayelerinden olan Madame Web karakteri sinemaya uyarlanıyor. Genç oyuncu Dakota Johnson'ın başrolde olacağı film için hazırlıklara başlandı. İşte Madame Web karakteri ve filmi hakkında detaylar...

32 yaşındaki oyuncu Dakota Johnson Marvel serisinin lk defa sinemaya uyarlanacak olan Madame Web filminin başrolünde oynayacak. Dakota Johnson'ın Madame Web'i canlandıracağı film Sony'nin başrolde bir kadın karakterinin ön plana çıktığı ilk modern çizgi roman uyarlaması olacak.

Madame Web kimdir?

Örümcek Adam'ın yan hikayelerinden biri olan Madame Web karakteri beyazperdede sevenlerinin karşısına çıkacak.

Madame Web (Cassandra Webb), Marvel Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen kurgusal bir karakterdir.

İlk olarak Kasım 1980'de yayınlanan The Amazing Spider-Man #210'da göründü ve yazar Denny O'Neil ve sanatçı John Romita Jr. tarafından oluşturuldu.

Genellikle Örümcek Adam çizgi roman serisinde, bir örümcek ağına benzeyen bir yaşam destek sistemine bağlı, yaşlı bir kadın olarak göründüğü yardımcı bir karakter olarak tasvir edilir.

Madame Web karakteri nedir?

Madame Web, Örümcek Adam'ın kaçırılan bir kurbanı bulmasına yardım etmek için ilk kez ortaya çıkan bir kahin ve ileri görüşlü bir mutanttı. Decimation hikayesi sırasında güçlerini kaybeden mutantlardan biri değildi. Onu öldüren Sarah ve Ana Kravinoff tarafından saldırıya uğradı, ancak önsezi güçlerini ve körlüğünü bir sonraki Madame Web olan Julia Carpenter'a geçirmeden önce değil. Webb, dördüncü Örümcek Kadın Charlotte Witter'ın büyükannesidir. Dakota Johnson, Sony'nin Spider-Man Evreninde yaklaşan solo filminde Madame Web'i oynayacak. .